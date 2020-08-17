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Экономика

Доллар достиг 76 рублей впервые с апреля

26.08.2020 19:16|ПсковКомментариев: 0

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля.

Евро также обновил рекорд февраля 2016 года, достигнув 89,81 рубля. Позже доллар немного опустился: расчетами на «завтра» валюта выросла на 63 копейки, до 75,96 рубля (16.29 мск), пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

Теги: #курс доллара #курсы валют
Источник: Псковская Лента Новостей
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