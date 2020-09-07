Экономика

Два госпредприятия будут ликвидированы в Псковской области

Из 8 государственных унитарных предприятий Псковской области 2 будут ликвидированы, а другие реорганизованы. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области - начальник отдела управления имуществом Фаина Гусакова 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России. Реформа муниципальных и государственных унитарных предприятий стала одной из основных тем семинара-совещания.

По словам докладчика, работа по сокращению количества унитарных предприятий идет, их численность стремительно сокращается «естественным путем». Согласно составленному плану мероприятий, из 8 государственных унитарных предприятий реорганизации будут подлежать 4 предприятия, 2 будут ликвидированы, 4 будут преобразованы в хозяйственные общества и 2 будут существовать в форме учреждения.

Из 103 муниципальных унитарных предприятия (МУП) подлежат сохранению 40 предприятий, ликвидации - 17, а 46 планируется реорганизовать.

40 муниципальных предприятий, которые планируется сохранить, в основном работают в сфере предоставления коммунальных услуг - теплоснабжение водоотведение. Закон позволяет вести такую деятельность в форме унитарных предприятий.

«По 46 предприятиям, которые планируется реорганизовать, предполагаем, что процесс пройдет достаточно безболезненно, - отметила Фаина Гусакова. - Осуществляя свою деятельность на конкурентом товарном рынке, мы действительно добьемся того, что у нас они не будут существовать в форме МУП, но, тем не менее, с рынка, предполагается, не уйдут. Просто будут реорганизованы в другую организационно правовую форму. При наличии конкурентной среды будет видно, каким образом они будут осуществлять дальнейшую конкурентную деятельность: либо будут конкурировать на равных, либо в рамках прогнозных планов приватизации будут переданы в частную собственность».

По словам докладчика, по 17 муниципальных предприятиям, которые полежат ликвидации, процесс пойдет безболезненно, поскольку в ряде муниципалитетов уже приняты решения о ликвидации.