Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенние концерты в Доме офицеров
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Партия полезных дел
В помощь бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Господдержка в Псковской области
От ручного управления к системе
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Экономика 07.09.2020 10:172 От ручного управления – к системе: чем омский опыт инвестиций пригодится Пскову 08.09.2020 13:350 Уборка зерновых культур в Псковской области близится к завершению 08.09.2020 13:280 Псковская область активно взялась за реформу ГУПов и МУПов - замруководителя ФАС 08.09.2020 12:570 Два госпредприятия будут ликвидированы в Псковской области 08.09.2020 11:121 Недостроенный каркас «Макдоналдса» в Пскове снесли по предписанию администрации города 08.09.2020 10:270 Ольга Милонаец: УФАС очень осторожно действует при реформе МУПов и ГУПов
 
 
 
Самое популярное 05.09.2020 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 04.09.2020 14:105 Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса 01.09.2020 14:220 Сотрудники ДПС спасли женщину на мосту Александра Невского в Пскове 05.09.2020 04:276 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 01.09.2020 10:153 Дочь псковского губернатора отправилась в первый класс. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Два госпредприятия будут ликвидированы в Псковской области

08.09.2020 12:57|ПсковКомментариев: 0

Из 8 государственных унитарных предприятий Псковской области 2 будут ликвидированы, а другие реорганизованы. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области - начальник отдела управления имуществом Фаина Гусакова 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России. Реформа муниципальных и государственных унитарных предприятий стала одной из основных тем семинара-совещания.

По словам докладчика, работа по сокращению количества унитарных предприятий идет, их численность стремительно сокращается «естественным путем». Согласно составленному плану мероприятий, из 8 государственных унитарных предприятий реорганизации будут подлежать 4 предприятия, 2 будут ликвидированы, 4 будут преобразованы в хозяйственные общества и 2 будут существовать в форме учреждения.

Из 103 муниципальных унитарных предприятия (МУП) подлежат сохранению 40 предприятий, ликвидации - 17, а 46 планируется реорганизовать.

40 муниципальных предприятий, которые планируется сохранить, в основном работают в сфере предоставления коммунальных услуг - теплоснабжение водоотведение. Закон позволяет вести такую деятельность в форме унитарных предприятий.

«По 46 предприятиям, которые планируется реорганизовать, предполагаем, что процесс пройдет достаточно безболезненно, - отметила Фаина Гусакова. - Осуществляя свою деятельность на конкурентом товарном рынке, мы действительно добьемся того, что у нас они не будут существовать в форме МУП, но, тем не менее, с рынка, предполагается, не уйдут. Просто будут реорганизованы в другую организационно правовую форму. При наличии конкурентной среды будет видно, каким образом они будут осуществлять дальнейшую конкурентную деятельность: либо будут конкурировать на равных, либо в рамках прогнозных планов приватизации будут переданы в частную собственность».

По словам докладчика, по 17 муниципальных предприятиям, которые полежат ликвидации, процесс пойдет безболезненно, поскольку в ряде муниципалитетов уже приняты решения о ликвидации.

Теги: #УФАС России по Псковской области #реформа ГУПов и МУПов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в школах уроков сексуального просвещения?
В опросе приняло участие 106 человек
08.09.2020, 14:140 «Мучительную сладость» испытывает Игорь Максимов от работы на ПТС 08.09.2020, 14:051 В Сети появился обновленный список духовных детей митрополита Тихона 08.09.2020, 13:560 Гдович после застолья забрал с собой чужую бензопилу 08.09.2020, 13:550 Почти 300 нарушений выявили псковские инспекторы ГИМС в этом году
08.09.2020, 13:500 Руководство ФАС России оценило работу СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса» 08.09.2020, 13:400 Лучшие фотоснимки села выбрали в Псковской области 08.09.2020, 13:350 Уборка зерновых культур в Псковской области близится к завершению 08.09.2020, 13:280 Псковская область активно взялась за реформу ГУПов и МУПов - замруководителя ФАС
08.09.2020, 13:242 Фотофакт: Сточные воды хлынули на Золотую набережную в Пскове 08.09.2020, 13:220 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова 08.09.2020, 13:060 Псковские инвалиды заняли вторые места на спортивном фестивале «Пара-Крым 2020» 08.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым
08.09.2020, 13:000 Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП 08.09.2020, 12:570 Два госпредприятия будут ликвидированы в Псковской области 08.09.2020, 12:460 Власти Пскова раскритиковали качество ремонта дворовых проездов на «депутатские» деньги 08.09.2020, 12:280 Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесен на рассмотрение областного Собрания
08.09.2020, 12:130 Назначен новый начальник управления спецпрограмм администрации Псковской области 08.09.2020, 12:090 Аналитики выяснили, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области 08.09.2020, 11:540 Спектакль «Отелло» завершит благотворительную акцию «Спасибо Медикам» в Пскове 08.09.2020, 11:310 Поддельные 5 тысяч рублей принес в финучреждение житель Пскова
08.09.2020, 11:170 «Эхономика»: Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону в Пскове 08.09.2020, 11:121 Недостроенный каркас «Макдоналдса» в Пскове снесли по предписанию администрации города 08.09.2020, 11:040 Житель Великих Лук получил жилье благодаря прокуратуре 08.09.2020, 11:020 Более 20 проектов ТОСов Псковской области стали победителями грантового конкурса
08.09.2020, 10:580 Бассейн «Электрон» открылся в Пскове 08.09.2020, 10:320 В теплицах одного из псковских предприятий нашли имаго калифорнийского трипса 08.09.2020, 10:270 Ольга Милонаец: УФАС очень осторожно действует при реформе МУПов и ГУПов 08.09.2020, 10:190 Проект новогодних каникул разработали в России
08.09.2020, 10:162 Фотофакт: В Пскове снесли недостроенный «Макдоналдс» 08.09.2020, 10:140 Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки 08.09.2020, 10:114 Первый дорожный знак «Круговое движение» появился на перекрестке Инженерная - Индустриальная 08.09.2020, 10:080 Более 2 миллионов рублей лишился пскович после общения с лжесотрудником банка
08.09.2020, 10:060 Региональный семинар-совещание органов ФАС России проходит в Пскове 08.09.2020, 10:010 Псковские шахматисты скорректировали план предстоящих соревнований 08.09.2020, 09:440 Воинское захоронение в Кунье разгромили подростки 08.09.2020, 09:370 Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове
08.09.2020, 09:200 Несколько часов искали потерявшегося в лесу в Стругокрасненском районе 08.09.2020, 09:170 В Великолукском районе расчистят зараставший 20 лет водоем 08.09.2020, 09:150 Мусор, дом и бесхозное строение горели в Псковской области 08.09.2020, 09:070 Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с COVID-19
08.09.2020, 08:490 Магазин одежды обокрали две девушки в Великих Луках 08.09.2020, 08:360 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина 08.09.2020, 08:200 Около 300 госуслуг будут представлены к 2024 году в новом формате 08.09.2020, 08:150 Более 1,8 млн человек в России сделали прививку от гриппа
08.09.2020, 08:030 Ремонт дороги между псковской деревней Глоты и садоводством «Весна-80» будет продолжен 08.09.2020, 08:025 Фотофакт: Круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная не введено 08.09.2020, 07:481 Правительство изменило целевой показатель нацпроекта по малому бизнесу 08.09.2020, 07:324 В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
08.09.2020, 07:170 В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19 08.09.2020, 07:020 Операторы связи могут потерять до 5% выручки из-за «Доступного интернета» 07.09.2020, 23:050 Третий случай смерти от бубонной чумы зафиксировали в Монголии 07.09.2020, 22:454 Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии коронавируса
07.09.2020, 22:230 Порхович погасил многотысячный долг по налогам после вмешательства судебных приставов 07.09.2020, 21:551 Скончался российский актер Сергей Колтаков 07.09.2020, 21:314 Еще 20 жителей Псковской области заразились коронавирусом 07.09.2020, 21:141 Обложку школьной тетради 1935 года продемонстрировал псковский госархив
07.09.2020, 20:471 Андрей Вьюнов возглавит управление специальных программ администрации Псковской области 07.09.2020, 20:320 Соревнования по туризму прошли среди педагогов Псковской области 07.09.2020, 20:030 Определен порядок получения районами Псковской области средств на покупку жилья детям-сиротам 07.09.2020, 19:510 Два автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
07.09.2020, 19:444 Петр Крупеня поблагодарил псковских археологов за работу по сохранению исторической памяти 07.09.2020, 19:280 Более 100 ТОСов действуют в Псковской области 07.09.2020, 19:150 Свыше 50 млн рублей составит финансирование псковской программы по поддержке местного самоуправления 07.09.2020, 19:132 Росгвардия напоминает псковичам о сроке оплаты штрафов
07.09.2020, 18:470 Псковичам рассказали о способе получения социальных карт 07.09.2020, 18:370 Историческую площадку «Турбиностроительный завод братьев Тиме» создают в Опочецком районе 07.09.2020, 18:300 Небольшие дожди пройдут в Псковской области 8 сентября 07.09.2020, 18:150 Росреестр: В Псковской области увеличилось количество самозахватов земельных участков
07.09.2020, 18:050 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по акции «Золотая осень» 07.09.2020, 17:575 Фотофакт: В Корытовском лесу вырыли блиндаж 07.09.2020, 17:480 В Псковской области выявили компанию, торговавшую потенциально небезопасной рыбной продукцией 07.09.2020, 17:410 В Дновском районе в администрацию фиктивно трудоустроили человека
07.09.2020, 17:245 В Псковской области заключены первые контракты на поставку новых автобусов 07.09.2020, 17:150 «Азбуку интернета» подготовили для псковских пенсионеров-путешественников 07.09.2020, 17:080 Александр Питиримов возглавил рабочую группу по подключению автобусов к тревожной сигнализации 07.09.2020, 17:010 Возобновляется кастинг на конкурс «Миссис Псков 2020»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.