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Экономика

Рубль-доллар: Назад в 90-е

02.11.2020 14:37|ПсковКомментариев: 1

Еще в конце прошлой недели в псковских обменниках удивлялись тем, кто приходил к ним с пачками рублей и сакраментальной фразой: «На доллары. Меняю - все!» Между тем, эти люди успели заскочить в последний вагон уходящего поезда. Конечно, псковичам, навестившим банки с той же целью два года назад, повезло сказочно. Светлое время, когда доллар покупался по 57.70! А есть, говорят, еще те, кто помнит евро по 40!

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Неудивительно, что в ряде телеграм-каналов ситуацию уже назвали «возвращением» в 90-е. Вдруг кто забыл или не знает: в те годы курс рубля летел как фанера над Парижем. С 26 по 28 августа 1992 года официальный курс рубля упал по отношению к доллару на 18% — со 168,1 до 205 рублей за доллар. Спустя месяц курс изменился до 241 рубля, а в октябре - до 309 рублей. Год передышки - и курс вновь летит: с 1036 до 1299 рублей за доллар. 11 октября 1994 года стало очередным «черным вторником» в России. За один день курс доллара вырос на 27,84% - с 2833 до 3926 рублей. Однако такое масштабное падение рубля оказалось кратковременным, уже 14 октября курс доллара составил 2994 рубля. Всего с 1 июля 1992 года до деноминации, проведенной 1 января 1998 года, рубль обесценился в 47 раз: со 125 до 5960 рублей. Ну, а 98-й год не запомнился своим дефолтом разве что младенцам: с 18 августа по 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза. В те дни миллионы людей потеряли свои сбережения.

Сейчас ситуация, конечно, не настолько критична. Речь идет, скорее, о психологических моментах: доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, евро впервые с 2014 года поднялся выше 93,7 рубля. Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости. Действительно, если сравнить нынешние цифры с мартовскими, можно заметить сходные тренды: 18 марта доллар торговался за 81,97 рубля (это был на тот момент «хай», как выражаются трейдеры, от англ.high - высокий). Именно в тот день повсеместно в России начался карантин. Затем доллар начал постепенно «откатываться» и достиг минимума в 68,16 рубля в начале июня (к слову, на момент объявления санкций в 2014 году за доллар давали 79,76).

В принципе, надежда на то, что курс доллара к рублю уменьшится, есть - по крайней мере, до уровня в районе 75 рублей. Но трейдеры вангуют, что если это и случится, то ненадолго. Дело в том, что на рынке складывается сложная картина из многих составляющих, которые работают отнюдь не на укрепление рубля.

Во-первых, это выборы в США, которые пройдут завтра. А значит, перед Россией маячит призрак новых экономических санкций. Во-вторых, в стране нарастает вторая волна коронавирусных ограничений, которые уже сказываются на экономике и, следовательно, влияют на курс. В-третьих, последние две недели стабильно падает нефть. Слишком много всего и сразу.

Кстати о нефти: почему на долларе до недавних пор ее падение не отражалось так сильно? Обычно ведь зависимость прямая: нефть вниз - валюта вверх. Как считают трейдеры, скорее всего, это говорит о том, что какой-то солидный игрок, по уровню сравнимый с крупными финансовыми фондами, попросту «держал» цену на доллар ниже 80 рублей, обеспечивая ее большими объемами скупки валюты. Судя по сегодняшней цифре, усилия по удержанию курса предпринимаются серьезные - иначе мы бы увидели и 85, и 90 рублей за доллар...

В этой ситуации у любого нормального человека, имеющего «кубышку», возникает вопрос, как же сохранить свои сбережения? В минувшую пятницу ЦБ констатировал факт беспрецедентного по своему масштабу оттока вкладов из банков. Объясняя эту ситуацию в интервью каналу «Россия-24», глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что одной из главных причин для этого являются исторически низкие ставки по вкладам, которые, опустившись до уровня в 4,3% уже даже не перекрывают инфляцию. Россияне, в этой ситуации, просто не видят смысла продолжать держать деньги в банках, где их средства не только не увеличатся, но могут даже уменьшиться.

По расчетам экономистов, ожидается, что уже в ближайшее время российские вкладчики заберут из банков сумму в районе 3,4 трлн рублей, которая в дальнейшем будет реинвестирована ими в другие направления и сферы. Но для большинства россиян слово «инвестиция» - это, скорее, о валюте, бытовой технике и квартирах, нежели об облигациях и биржевых ПИФах. Похоже, пришла пора серьезно заняться финансовым самообучем. Главное - сохранять здравый смысл и меру, ведь безграмотность (как юридическая, так и экономическая) чревата. 

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А пока мы запасаемся попкорном и читаем аналитику, на 12 часов дня 2 ноября фьючерс валютной пары доллар-рубль «сходил» до 81,30. Сейчас откатился - старается кто-то на рынке, как те атланты - держит небо на каменных плечах. Держите крепче!

Елена Никитина

Теги: #курсы валют
Источник: Псковская Лента Новостей
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