Экономика

Андрей Михеев: Смещение сроков реализации приграничных инвестпроектов некритично

Небольшое смещение сроков реализации проектов по программам приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» и «Россия - Эстония» некритично. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в ходе пресс-конференции 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Михеев. Пресс-конференция в Zoom.

«Несмотря на достаточно трудный год, все заявленные проекты продолжают свою реализацию, - отметил он. - Да, подвижки по срокам объективно возникали. Но эти подвижки по срокам некритичны. Они были связаны с необходимостью очных мероприятий, встреч. Тем не менее ряд процедур, тех же закупочных, проходят без очных встреч».

Андрей Михеев рассказал, что в рамках проектов программ приграничного сотрудничества реализуются 6 крупномасштабных проектов (и порядка 40 менее масштабных проектов), общая сумма финансирования - более 11 млн евро. Он напомнил, что эти проекты связаны с улучшением водоснабжения в Пскове, стимулированием развития туризма и отдельных территорией.

«Все проекты продолжаются. Рассчитываем, что все будет реализовано успешно», - заключил Андрей Михеев.