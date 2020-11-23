Экономика

Александр Козловский: Остановка экономики откинет нас в каменный век

«Останавливать экономику на фоне второй волны коронавируса в России нельзя ни в коем случае, иначе это откинет нас куда-то в каменный век», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Малый и средний бизнес страдают больше всего, но и крупный страдает не меньше. Потом, когда начнется период восстановления, малый и средний бизнес, по закону жанра, сможет восстановиться гораздо быстрее, чем крупный. Нужно предусмотреть мероприятия, которые будут в помощь малому и среднему предпринимательству, а крупные производства, конечно, столкнутся с другими проблемами», - сказал гость студии.

«Тот маховик, по которому они работают, не позволит им восстановиться в короткие сроки. На то, чтобы восстановить производственные мощности до прежнего, докоронавирусного, уровня, могут уйти месяцы, а то и годы. Поэтому экономика должна работать, нужно принимать меры, которые не позволят ситуации развиваться бесконтрольно, и сегодня для этого все возможности есть. Так что, надо просто ждать, пока ситуация улучшится, и находиться в этом режиме», - продолжил Александр Козловский.

По его мнению, по сравнению с другими странами ситуация по коронавирусу в России развивается более мягко, и карантинные меры принимаются взвешенно. «И здесь большой плюс в том, что в каждом регионе эти меры вводятся непосредственно губернатором в зависимости от ситуации», - заметил он.

В Псковской области, по словам Александра Козловского, положение дел в связи с коронавирусом не хуже, чем в других регионах. «Мы достаточно мягко проходим коронавирус и по смертности, и по количеству больных. Ситуация непростая, но мы к ней готовы лучше, чем были готовы весной. Введены два инфекционных корпуса, губернатор постоянно держит руку на пульсе, - сказал он. - В ситуацию включена и партия "Единая Россия", и волонтерские центры, и общественные организации. Мне кажется, в эту работу включена вся активная часть населения Псковской области».