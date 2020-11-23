Экономика

Должников с четырьмя и более кредитами стало больше

На 1 октября 2020 года в России было 4 млн человек с четырьмя и более кредитами, в то время как годом ранее такое количество займов имели 3,5 млн банковских клиентов. Рост составил 14%. Число заемщиков с тремя кредитами увеличилось на 4,5% - до 4,6 млн. А количество людей с одним и двумя долгами осталось неизменно, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Продолжает фиксироваться рекордный рост выдачи ипотеки. В lll квартале оформлено 467 тыс. таких займов, что на 57% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишет газета «Известия». Значительный рост обусловлен рекордно низкими ставками по жилищным кредитам.

В банках сообщили, что не фиксируют сложностей с ростом долговой нагрузки клиентов.

Ранее сообщалось, что финансовые организации увеличили долю отказов в выдаче займов. Сильнее всего снизился уровень одобрения по кредитным картам: на треть, до 22%. Этот показатель упал также по потребительским продуктам и ипотеке. В крупных банках и МФО подтверждали ужесточение кредитной политики.