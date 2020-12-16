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Экономика

Скидки на колбасы и сосиски в магазине «Бизон» на Толстого будут действовать до 31 декабря

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В магазине сети «Бизон» на улице Толстого, 7 в Пскове стартовали предпраздничные скидки на продукцию Псковского мясокомбината. До 31 декабря покупатели могут приобрести дешевле мясную продукцию из ассортимента: - Колбаса Докторская ГОСТ 259 рублей (старая цена 359 рублей) - Колбаса Молочная ГОСТ 259 рублей (старая цена 359 рублей) - Колбаса Краковская п/к ГОСТ 409 рублей (старая цена 519 рублей) - Колбаса Таллиннская п/к ГОСТ - 429 рублей (старая цена 539 рублей) - Сардельки Докторские охл 209 рублей (старая цена 285 рублей) - Сосиски Докторские 239 рублей (старая цена 299 рублей) - Сосиски Молочные ГОСТ 269 рублей (старая цена 309 рублей) - Сосиски Докторские в/у (420 г) - 106 рублей (старая цена 129 рублей) - Сосиски Молочные ГОСТ в/у (420 г) 116 рублей (старая цена 129,90 рублей) - Лопаточная часть свиная к/в в/у 309 рублей (старая цена 389 рублей) Режим работы магазина - пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 19.00. Тел.8-931-905-89-78