Экономика

Сбербанк за год увеличил выдачу образовательных кредитов на 25%

В минувшем году портфель образовательных кредитов Сбербанка вырос на 25% по сравнению со сформированным ранее за все время. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, такой рост произошел после того, как в августе 2020 года при поддержке министерства науки и высшего образования были улучшены условия кредитования: процентная ставка снижена с 8,5% до 3%, срок кредита увеличен с 10 до 15 лет.

30% всех образовательных кредитов выдано в Московском банке ПАО Сбербанк, 15,7% - в Северо-Западном и 10% в Среднерусском банке.

«Сразу после принятых изменений мы увидели взрывной рост заявок на кредиты. Так, в сентябре 2020 года выдачи образовательного кредита выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем, а за весь 2020 год после изменений порядка 13 000 студентов оформили заем на получение высшего образования, - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. - Это значит, что еще большее число молодых людей смогли поступить в выбранный вуз и на факультет, на который давно стремились, не прибегая к помощи родителей, а взрослые клиенты - самому возрастному, кстати, 58 лет - смогли осуществить свою мечту о первом или последующем образовании без ущерба для семейного бюджета».

«Комфортная ставка, а также возможность не выплачивать основной долг во время обучения и девять месяцев после него, чтобы успеть трудоустроиться, увеличивают доступность кредита и позволяют студентам посвятить больше времени образованию. Это существенно стимулирует спрос. Так, в СЗФО в сентябре 2020 года количество выданных образовательных кредитов выросло более чем в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а за весь прошлый год кредиты оформили 2106 студентов региона, большая часть из них - в Петербурге. Портфель кредитов на образование в Северо-Западном банке за 2020 год увеличился почти на 60%», - пояснил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Чаще всего студенты, взявшие кредит, выбирают три направления учебы: юриспруденцию, экономику и медицину. В последнем направлении 10% приходится на стоматологические специальности. Самые востребованные вузы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет.