Экономика

Сбербанк за месяц выдал бизнесменам СЗФО более 470 млн рублей под 7%

Сбербанк в Северо-Западном федеральном округе выдал предпринимателям свыше 470 млн рублей за первый месяц действия обновленных условий льготной программы кредитования малого бизнеса под 7% годовых при поддержке Минэка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Снижение ставки по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7% произошло 11 января на основании решения правительства России.

«Снижение ставки стало продолжением антикризисных мер правительства РФ вслед за упрощением требований к заёмщикам в рамках данной программы. Это позволит большему количеству предпринимателей воспользоваться господдержкой в 2021 году и ожидаемо повлечёт повышение спроса на данный вид кредитования», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

Среднемесячный объем выдач по СЗФО по программе льготного кредитования МЭР в сегменте «малый бизнес» в 2019 году составил 238 млн рублей. Относительно этого показателя объем выдач с 11 января по 11 февраля 2021 года вырос практически вдвое.