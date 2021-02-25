Экономика

Вопросы предоставления грантов социальным предпринимателям обсудили в Пскове

Планы по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Псковской области в 2021 году обсудили на площадке центра «Мой бизнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание с руководителями структурных подразделений центра провел председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Андрей Михеев отметил, что в связи с изменениями в национальном проекте, центру «Мой бизнес» необходимо перенастроить свою работу. Кроме того, в этом году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития область получит порядка 100 млн рублей для докапитализации государственной микрофинансовой организации в целях предоставления льготных займов субъектам МСП на реализацию ими инвестиционных проектов.

Среди приоритетных задач в 2021 году: поддержка не менее 20 инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса за счет средств микрофинансовой организации; грантовая поддержка социально ориентированного бизнеса; микрофинансовая и гарантийная поддержка самозанятых и начинающих предпринимателей; вывод на экспорт не менее 19 субъектов МСП, получивших поддержку центра.

В рамках совещания участники подробно остановились на обсуждении новой формы поддержки - предоставление грантов социальным предпринимателям. В этом году будет впервые реализован механизм прямой безвозмездной финансовой поддержки в форме грантов на реализацию социально ориентированных проектов. На эти цели направят 16 млн рублей и поддержат проекты 43 социальных предпринимателей. Предоставляться данная поддержка будет при содействии АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Напомним, что с 2021 года состав региональных проектов, входящих в состав национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства претерпел изменения и включает в себя региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Таким образом, приоритетами государственной политики в части поддержки МСП становятся увеличение числа МСП, повышение конкурентоспособности бизнеса и поддержка самозанятых граждан.

Предоставлением мер государственной поддержки бизнеса в формате «одно окно» занимается центр «Мой бизнес», который располагается по адресу: Псков, улица Гоголя 14. Телефон: 8(8112) 331–337. Получить меры поддержки возможно в удаленном режиме посредством портала центра «Мой бизнес» по ссылке: https://msp60.ru.