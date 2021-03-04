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Экономика

Товары для садоводства подорожали в Псковской области более чем на 10%

11.03.2021 21:27|ПсковКомментариев: 0

За февраль потребительские цены по Псковской области выросли на 0,7% по сравнению с предыдущем месяцем (по сравнению с декабрем – на 1,6%, с февралем прошлого года – на 5,9%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, которые подорожали за месяц на 1,1% и 0,9% соответственно. Цены и тарифы на услуги снизились на 0,05%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на маргарин – на 6,6%, охлажденных и мороженых кур – на 5,7%, плодоовощную продукцию – на 4,4% (из нее: на свежие огурцы – на 22,0%, бананы – на 11,6%, свежие помидоры – на 11,1%, белокочанную свежую капусту – на 6,4%, зелень – на 6,2%, чеснок – на 4,4%, морковь – на 3,8%, репчатый лук – на 2,7%, виноград – на 2,4%), мясные консервы для детского питания – на 3,6%, мороженые неразделанные креветки – на 3%, мороженые кальмары, столовое вино – на 2,9%, сливочное масло – на 2,5%. На такие социально значимые товары, как подсолнечное масло и сахар, также отмечался рост цен – на 0,1% и 0,3% соответственно.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели апельсины – на 9,7%, яблоки – на 4,8%, лимоны – на 3,5%, пшено – на 2,4%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снизились на 0,3%. Наибольшее снижение наблюдалось на отечественный аспирин – на 4,3%, индапамид – на 3,8%, нитроглицерин – на 3,1%. Вместе с тем, существенный рост цен отмечен на амлодипин – на 2,9%, эналаприл и цефтриаксон – на 2,8%.

Цены на другие лекарственные препараты увеличились на 1,2%. Значительнее других выросли цены на бромгексин – на 12,3%, кетопрофен и сульфацетамид – на 5,9%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 3,1%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на отечественный анальгин – на 2,6% и флуоцинолона ацетонид – на 2,0%.

Среди медицинских товаров наиболее подорожали цены на одноразовые шприцы – на 7,2%. Дешевле стали санитарно-гигиенические маски – на 8,9%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на стиральный порошок – на 3,4%, сухие корма для домашних животных – на 1,6%, туалетную бумагу – на 1,3%, шампунь – на 0,8%, хозяйственное мыло – на 0,4%, детские бумажные подгузники и зубную пасту – на 0,2%, зубную щетку – на 0,1%. Снижение цен отмечено на туалетное мыло – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали товары для садоводства – на 10,7% (из них: свежесрезанные цветы – на 15,2%), также мебель – на 4,8% (из нее: детский матрас – на 9,2%, навесной кухонный шкаф и шкаф-вешалка для прихожей – на 8,3%, шкаф для платья и белья – на 7,8%, рабочий и кухонный стол – на 6,1%, набор корпусной мебели – на 5,7%), школьно-письменные принадлежности, автомобили (новые иномарки) – на 2,7%, персональные компьютеры и смартфоны – на 1,6%.

Подешевели более всего платьевые ткани из искусственного или синтетического шелка – на 4,1%, электроутюги – на 3,2%.

Среди услуг самый заметный рост цен и тарифов отмечен на полет в салоне экономического класса самолета – на 12,2%, услуги железнодорожного транспорта – на 6,3%, стоимость КАСКО – на 4,4%, начальный курс вождения автомобиля – на 2,9%. Из бытовых услуг выросли цены на установку пластиковых окон – на 4,4%, постановку набоек – на 3,7%, изготовление фотографий для документов – на 3,4%.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на проживание в гостинице 2* – на 17,1%, пребывание в санатории – на 7,2%.

Теги: #Цены #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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