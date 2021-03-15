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Экономика

ОЭЗ «Моглино» работает с 17 резидентами 

16.03.2021 16:15|ПсковКомментариев: 0

С 17 резидентами на данный момент взаимодействует руководство ОЭЗ «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 марта и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

В основном это инвесторы из Прибалтики, также есть предприятия из Великобритании, Финляндии. «По сфере деятельности они самые разные. Есть немало предприятий, ориентированных на производство древесины - мебельных щитов, элементов домов. Есть среди резидентов предприятия, работающие в сфере литейного производства, производства медицинского оборудования, производитель нетканых материалов», - отметил Антон Яковлев. Также в «Моглино», по его словам, планирует зайти резидент, производящий «липучки» для экипировки военнослужащих. 

Степень «присутствия» резидентов в особой экономической зоне, по его словам, тоже разная. У кого-то в полном объеме выполнена проектно-сметная документация, кто-то уже начал строительство. Два потенциальных резидента «Моглино» ожидают Экспертный совет, 5 готовы к Наблюдательному совету и 10 кандидатов резиденты еще собираются представить документы на Наблюдательный совет, поскольку имеют планы разместиться в «Моглино». 

В целом за прошлый год было рассмотрено более 80 заявок, касающихся возможности размещения того или иного производства на территории ОЭЗ «Моглино», получения таможенных преференций или налоговых льгот, заключил Антон Яковлев.
Кроме того, он напомнил, что в прошлом году «Моглино» запустило потенциальных резидентов на арендуемые площади, и это направление оказалось востребовано.

Теги: #Моглино #инвестиции #резидент
Источник: Псковская Лента Новостей
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