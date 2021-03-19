Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен встретился с предпринимателями пяти районов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев продолжает встречи с бизнес-сообществом в районах. За несколько дней он посетил Дедовичский, Дновский, Гдовский, Себежский, Пустошкинский и Псковский районы, сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена.

Аркадий Мурылев в своем выступлении основное внимание уделил защите прав и интересов бизнеса во время пандемии и результатам работы в этом направлении, а также попросил предпринимателей поделиться насущными проблемами и предложениями, которые могли бы облегчить условия ведения бизнеса в регионе.

Также по приглашению уполномоченного в мероприятиях приняли участие районные прокуроры и представители налоговых органов. Последние акцентировали внимание на профилактических рейдах, которых проводятся повсеместно на рынках и предприятиях общепита с целью побуждения к применению контрольно-кассовой техники.

Предприниматели районов поделились своими актуальными проблемами, две основных из которых остались прежними – существенная налоговая нагрузка и высокие тарифы.

Вместе с тем в Дедовичском районе предпринимателей больше всего волнует новый порядок оформления чеков – введение номенклатуры, а также неспособность продавцов – пенсионеров подстроиться к работе новой кассовой техники; высокая стоимость патента для больших сельских магазинов, в которых фактически задействована только часть помещения; маркировка – поставщики не маркируют товар. На федеральном уровне предприниматели попросили озвучить предложение по страховым взносам (1%) поднять сумму дохода по дополнительной части с 300 000 до 600 000 рублей, а также отменить книгу учета доходов – расходов.

В Дновском районе уполномоченного попросили посодействовать в усилении консультационной поддержки предпринимателей района о программах поддержки, а также пожаловались за проблему «задвоенности» списания штрафов налоговыми органами и приставами. На федеральном уровне предложили усовершенствовать сайт налогового органа, добавив отдельной ссылкой всю необходимую информацию для НКО.

В Гдовском районе озвучили более точечные проблемы – поддержки попросили местные пассажироперевозчики, которые в убыток себе содержат перевозки по социально значимому маршруту Псков - Гдов - Санкт-Петербург. Также представители небольших местных магазинов пожаловались на неравные условия в части одинаковой стоимости лицензии на алкоголь и для крупных сетей, и для индивидуальных торговых мест.

В Себеже предприниматели попросили бизнес-омбудсмена поднять вопрос об унификации электронной подписи. Себежские предприниматели также отметили проблему «задвоенности» штрафов, которые, например, со стороны таможенных органов накладываются одновременно и на руководителя предприятия, и на само предприятие, существенно увеличивая фискальную нагрузку. Среди прозвучавших вопросов также были списание товара по маркировке, высокий процент за эквайринг, обязательные авансовые платежи по электроэнергии и др.

В Пустошкинском районе предприниматели в целом отметили тяжелое положение бизнеса, несколько бизнесменов обратились в адрес уполномоченного с личными письменными обращениями.

В планах Аркадия Мурылева посетить практически все районы до конца марта. На текущей неделе бизнес-омбудсмен встретится с предпринимателями Плюсского, Стругокрасненского, Опочецкого, Красногородского, Пыталовского, Островского и Палкинского районов.