Экономика

Депутаты гордумы утвердили изменения в бюджет Пскова

Очередные изменения в бюджет Пскова утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 26 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт сообщила, что доходы на 2021 год увеличиваются на 9,8 млн рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.

Эти денежные средства направляются на оплату налогов по земле и имуществу, в связи с вводом в эксплуатацию пристройки к саду №25 на 80 мест, а также на содержание дошкольного отделения инженерно-лингвистической гимназии, на оплату капитального ремонта системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в школе №1 «Здание мужской гимназии». Около 2,5 млн рублей выделяет в виде субсидий «Горводоканалу» на строительство второго пускового комплекса подземного водозабора.

Кроме того, предусмотрены средства на оплату работ по строительству детского сада на 120 мест по улице Коммунальной, 56 (около 2,7 млн рублей) и на приобретение оборудования для детской игровой площадки по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет.

За счет средств городского бюджета 514,9 тысячи рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Естественно-математического лицея №20. 118 тысяч рублей - на разработку проектно-сметной документации по объекту «Обустройство доступа маломобильным группам населения внутри подъезда до площадки первого этажа в жилом доме по улице Юности, 1 и Юбилейной, 40 А». На 2,4 млн рублей уменьшаются бюджетные ассигнования на оплату законтрактованных работ по Дому Беклешева.

В ходе обсуждения депутат Дмитрий Пермяков предложил вернуться к вопросу о выделении средств на ремонт системы водоснабжения в Лисьих Горках, который ранее обсуждался на комитете по ЖКХ и благоустройству, но специалисты правового отдела гордумы сочли неправомерным рассматривать данный вопрос на сегодняшней сессии в формате внесения поправок в бюджет в связи с тем, что он недоработан, а также предполагает внесение изменений в уже разыгранные муниципальные контракты. Замглавы города Александр Баев предложил направить на Лисьи Горки средства, предполагавшиеся на стадион «Электрон».