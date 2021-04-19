Экономика

Почти на 20% выросли цены на курицу в Псковской области

Потребительские цены на товары и услуги в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 2% (в том числе на продовольственные товары – на 2,7%, на непродовольственные товары – на 2,3%, на услуги – на 0,1%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали охлажденные и мороженые куры – на 19,4%, мороженые неразделанные креветки – на 10,8%, мороженая неразделанная рыба – на 10,4%, мясо индейки – на 9,3%, куриные яйца– на 9,1%, соленое филе сельди – на 8,3%, йогурт – на 7,9%, майонез – на 7,7%, вареная колбаса – на 7,4%.

Плодоовощная продукция подорожала – на 6,5%, из нее: виноград – на 29,7%, столовая свекла – на 24,8%, картофель – на 21,1%, свежие помидоры – на 20%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на пшено – на 4,7%, натуральные консервированные, маринованные овощи – на 4,6%, фруктовые соки, поваренную пищевую соль – на 3,7%, пчелиный натуральный мед – на 3,5%, черный байховый пакетированный чай – на 3,2%, пшеничную муку – на 3%. Из плодоовощной продукции значительно подешевели апельсины – на 22,5%.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали товары для садоводства – на 15,3%, велосипеды и мотоциклы – на 8,4%, телерадиотовары – на 6,7%, моющие и чистящие средства – на 6,2%, спички – на 6,1%, мебель – на 5,1%, персональные компьютеры – на 4,1%, табачные изделия – на 4%.

Наибольшее снижение цен отмечено на шелковые ткани – на 3,2%, стеклянную посуду, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – на 1,2%.

Из цен производителей в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года в наибольшей степени выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции – на 13,5%. Цены производителей промышленных товаров увеличились на 5,8%, тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 4,1%. Цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения выросли на 1%