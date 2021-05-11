Экономика

Правительство и Банк России утвердили «дорожную карту» по финансированию инвестиций

Правительство и Банк России утвердили план мероприятий («дорожную карту») по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Как сообщается на сайте кабмина, «дорожная карта», в частности, будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования.

«Дорожная карта» направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов.

Карта предполагает создание новых и расширение возможностей по применению существующих долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов. В частности, планируется введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг.

Ряд пунктов «дорожной карты» войдут в разрабатываемый Банком России план мероприятий по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Правительство и Банк России создадут специальную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В состав рабочей группы войдут представители правительства, Банка России и экспертного сообщества.

Рабочая группа будет выполнять роль консультативного органа. Помимо вопросов реализации плана перед группой стоят задачи развития доступных финансов для инвестиционных проектов, финансовых инструментов и венчурного финансирования.