Экономика

Вопросы развития современных промышленных технологий обсудили в Пскове

Вопросы развития отечественных экотехнологий, промышленного симбиоза и реализацию проекта устойчивого развития территории, прилегающей к Псковской ГРЭС, рассмотрели в региональной администрации 28 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, заседание рабочей группы возглавил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике области Андрей Михеев.

В обсуждении приняли участие представители федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», ООО «Группа Компаний Фокс» и филиала ПАО «ОГК-2» — Псковская ГРЭС, а также руководители профильных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В ходе заседания определены направления взаимодействия и перечень вопросов, требующих решения для реализации инвестиционного проекта по созданию дата-центра с потреблением от 100 Мвт и организацией порядка 150 рабочих мест.