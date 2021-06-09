Известный завод подготовил для псковичей десять вакансий

Стабильное и развивающееся предприятие АО «ЗЕНЧА-Псков» в связи с расширением производства приглашает на работу сотрудников по следующим специальностям:
1. Сборщик электрических машин и аппаратов;
2. Подсобный рабочий;
3. Маляр;
4. Грузчик;
5. Слесарь-инструментальщик;
6. Менеджер по продажам;
7. Маркетолог-аналитик;
8. Инженер-конструктор;
9. Сервисный инженер;
10. Инженер-схемотехник.
При трудоустройстве предусмотрено оформление по ТК РФ, график 5/2, стабильная заработная плата, комфортные условия труда, возможность карьерного роста.
«Возможно, мы ждем именно тебя! - обратились на предприятии к потенциальным соискателям. - Вливайся в наш дружный коллектив, чтобы расти и развиваться вместе с нами! На заводе "Зенча" каждый найдет интересную деятельность и получит возможность проявить себя, научиться новому и раскрыть свой потенциал».
Отметим, портал SuperJob присвоил предприятию статус «Привлекательный работодатель».
Завод расположен в Пскове на улице Солнечной, 14. Справки по телефону: 8 (8112) 29-06-60.