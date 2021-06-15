Экономика

Эксперт заявил о возможном ухудшении качества еды в ресторанах

Псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов не исключил, что в ресторанах ухудшится качество еды. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове».

«Когда меня спрашивают, что будет в будущем, я говорю: мы будем хуже питаться, еда в ресторанах будет хуже. Кто-то будет стараться, но проблема отрасли — это уход сотрудников, ведь при каждой вспышке коронавируса идет информация об ограничительных мерах. А кому из сотрудников не хочется получать зарплату? Вот многие и ищут ниши, где ограничения не так ощутимы», - пояснил Андрей Филатов, добавив, что в сфере псковского общепита работают десятки тысяч человек. У многих взяты кредиты, и они не понимают, что делать.

В общей сложности, по словам ресторатора, в сфере псковского общепита не хватает 30-40% персонала. Соответственно нагрузка на оставшихся сотрудников возросла. Наряду с этим в отрасли имеют место факты переманивания друг у друга сотрудников на любых условиях.

Андрей Филатов также напомнил, что его компания из-за пандемии и действующих ограничений была вынуждена закрыть часть предприятий. «Где-то стало невыгодно содержать коллектив, где-то мы не могли потянуть дорогостоящую аренду. Очень жаль, что мы закрыли проекты, которые нам нравились. Но пришлось увольнять персонал, три месяца выплачивать ему зарплату. Но я благодарен арендодателям, которые пошли навстречу бизнесу, в том числе мне, и перестали брать аренду с первого месяца после простоя, тем самым сохранив людей и дав нам возможность начать работу», - отметил Андрей Филатов. Вспоминая прошлый год, он добавил, что его рестораны потеряли огромное число оборотных средств. Большая часть продуктов испортилась и была уничтожена.