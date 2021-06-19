Экономика

Сговор на торгах по поставке ФАПов в Псковской области подтвержден в апелляции

Факт сговора между ООО «АртСтрой - 21 век» (Великие Луки) и комитетом по здравоохранению Псковской области при проведении торгов на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2018 и 2019 годах (дело № А52-3078/2020) подтвержден и в апелляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службе России по Псковской области.

«Что должно было получиться в результате торгов? - отметили в управлении. - 29 обустроенных фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Псковской области для оказания первичной медико-санитарной помощи населению на сумму по двум контрактам 110 687 478 рублей. В результате между должностными лицами комитета и ООО "АртСтрой - 21 век" реализовывалось антиконкурентное соглашение. Снижения цены на торгах не происходило. Завышены цены закупки медицинского оборудования. Контракты в полном объеме не исполнялись, некоторые работы не окончены, но оплачены. В некоторых ФАПах нет подключения воды, не благоустроена территория, на обустройство ограждений были затрачены дополнительные средства».

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов ООО «АртСтрой - 21 век» составила более 12 миллионов рублей.

Напомним, 31 марта Псковское УФАС сообщило, что Арбитражный суд Псковской области подтвердил наличие сговора между ООО «АртСтрой - 21 век» (Великие Луки) и комитетом по здравоохранению Псковской области при проведении торгов на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по результатам проведения совместных внеплановых проверок с УЭБиПК УМВД России, Прокуратурой Псковской области, в ходе контроля за реализацией национальных проектов на территории Псковской области.