Экономика

Правительство не ожидает угроз для колебаний цен в ближайший месяц

Правительство не ожидает в ближайший месяц никаких угроз для колебания цен на локальном рынке, их нет и на мировом. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он пояснил, что, по поручению вице-премьера Андрея Белоусова, Минсельхоз анализирует ситуацию на мировых рынках на ближайшие восемь недель. Именно это ведомство оценивает мировой баланс продуктов питания: динамику их производства и потребления. Далее Минпромторг смотрит их оценки, делает прогнозы — как может развиваться ситуация с точки зрения торговли, пишет газета «Известия».

Если в мире, например, произошла эпидемия у животных, вымерло поголовье, или из-за погодных условий не задался урожай, то эти факторы повлияют на себестоимость определенных видов продукции из-за возможного ее дефицита, пояснил замминистра. Но на сегодня по базовым продуктам нет никаких перекосов.

Виктор Евтухов добавил: для того, чтобы не сильно зависеть от других стран, РФ вовремя принимает меры таможенно-тарифного регулирования, использует субсидирование и квотирование.

Годовая инфляция в стране сейчас находится на уровне 5,9%, отметил президент Владимир Путин в ходе трансляции ежегодной прямой линии. Рост цен на продовольствие президент объяснил рядом факторов, подчеркнув, что мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.