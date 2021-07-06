Экономика

Псковским предпринимателям предлагают возместить затраты на выставочную деятельность

Псковским предпринимателям предлагают возмещение затрат на осуществление выставочной деятельности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков.

«Мы осуществляем возмещение затрат по части выставочной деятельности. К сожалению, данная услуга не пользуется популярностью», - отметил он и добавил, что заявки на получение такой субсидии принимают с 1 февраля по 1 декабря текущего года.

По его словам, изначально данная субсидия разрабатывалась для проведения выставки в Пскове «ПсковЭКСПО». Тогда все участники могли компенсировать свои затраты, поскольку выплаты были в размере 70% от пенсионных затрат, но не больше 15 тысяч рублей.

«Понятно, что на любую другую выставку это совсем маленькие затраты и они не возместятся. Я имею ввиду, например, Москву, Санкт-Петербург. Но для Псковской области с учетом того, что около 12 тысяч были затраты на участие в выставке, субсидии было достаточно», - пояснил он.

Марк Степаненков добавил, что консультацию по данному вопросу можно получить непосредственно в комитете или по телефонам 29-10-69 и 29-10-67.

Кроме того, софинансирование выставок и ярмарок предоставляет и АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Об этом на пресс-конференции сообщила директор учреждения Анастасия Иванова.

По ее словам, софинансирование предоставляют на поездки субъектов на данные мероприятия, при чем как на всероссийском, так и на международном уровне.

«Понятно, что сегодня такая мера поддержки находится в очень подвешенном состоянии. Эта мера поддержки у нас остается, но в связи с отсутствием выставок меньше пользуется спросом», - пояснила Анастасия Иванова.