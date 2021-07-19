Экономика

Андрей Турчак: «Единая Россия» будет добиваться снижения цен на «борщевой набор»

«Единая Россия» выработает конкретные решения по сдерживанию цен на «борщевой набор» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста). Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе совещания по сдерживанию цен на продукты питания 19 июля, сообщается в Telegram-канале партии.

«"Единая Россия" совместно с правительством РФ, региональными властями и экспертами выработает конкретные решения по ограничению роста цен на так называемый "борщевой набор". За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача – именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», - сказал он.