Экономика

«Единая Россия» предложит меры по сдерживанию цен на продукты

В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В понедельник, 19 июля, на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

Для координации работы по урегулированию цен сформируют рабочую группу. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.