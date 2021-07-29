Экономика

Объем инвестиций в экономику Псковской области вырос почти на 8%

Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области, в 2020 году составил 37 млрд 941 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% больше, чем за 2019 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Собственные средства организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 38,6% от общего объема инвестиций в основной капитал, а привлеченные – 61,4%. Основную часть привлеченных средств составили бюджетные средства – 32,3% от общего объема инвестиций в основной капитал.

На приобретение машин, оборудования, транспортных средств использовалось 47% от общего объема инвестиций в основной капитал, на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 43,7%, строительство жилых зданий и помещений – 4,9% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Значительный объем инвестиций в основной капитал направили на развитие видов экономической деятельности. Так, на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство – 32,1% от общего объема инвестиций в основной капитал, на транспортировку и хранение – 17,1%, на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 6,7%, а на строительство и обрабатывающие производства – по 6,2% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в городских округах: Псков – 46,9% от общего объема инвестиций в основной капитал, Великие Луки – 10,2%, муниципальных районах: Красногородском – 8,5%, Новосокольническом – 8%, Великолукском – 7,5%, Псковском – 5%, Невельском – 3,3%, Дновском – 2,2% от общего объема инвестиций в основной капитал.