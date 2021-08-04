Цены борщат

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Лето давно перевалило за середину, а цены на овощи - за допустимую психологическую сумму. Весной нам говорили, что стоимость этой категории товаров «взлетает» из-за роста валюты и пандемии и нужно дождаться лета. В июне припомнили, что дорожает металл и бензин, свои запасы овощей кончились, на прилавках все импортное, оно стоит немало, ждите пока вырастет местное. К концу июля градус общественного недоумения стал предельным: сезонный урожай порадовал разве что тех, у кого есть свой огород.
Посетители магазинов разницу в цене увидели, правда, она была в сторону увеличения, а не снижения. Тогда остановить рост цен на так называемый «борщевой» набор было решено на государственном уровне. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края пообещал в первой декаде августа урегулировать стоимость сезонных овощей. Вторая очередь снижения цен планируется к концу августа. Достигнуть желаемого власти планируют за счет увеличения количества ярмарок и привлечения фермеров на рынки. Активный спрос должен породить предложения товаров по адекватной цене. То, что в этом сезоне так бурно обсуждается цена на овощи, – дело неслыханное. Причем речь идет не о заморских экзотических плодах, а о своих, родных, которые нынче умельцы выращивают даже на подоконнике. Видимо, огород на окне скоро действительно станет единственным шансом сэкономить семейный бюджет. Почему растут цены даже на сезонные, «свои» продукты? Как можно это остановить? Мнения псковских производителей по этому вопросу - в «Дневном дозоре».
На цены может положительно повлиять только конкуренция, считает директор Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев. Государство должно развивать малый и средний бизнес — то, что во всех странах двигает всю торговлю. Нужны условия, при которых своим делом будет интересно заниматься, необходимо, чтобы люди поехали на село. Но проблема в том, что там отсутствует инфраструктура, и это по-просту не модно. В таких условиях хорошо держатся только крупные фирмы, отметил Дмитрий Матвеев. Оттого цены на продукты местных производителей часто гораздо выше, так как себестоимость производства для небольшой организации значительно больше, чем у масштабного бизнеса:
На рост цен у местных производителей овощей влияет много факторов. Подорожали горюче-смазочные материалы, удобрения и семена самих культур. Один из известных поставщиков овощей на псковский рынок — агрофирма «Победа» — уверил: их товар имеет умеренную цену. По словам генерального директора фирмы Виктора Гречина, «победовская» картошка сейчас дешевле импортной, а томаты стоят столько же, сколько в прошлом году. Главное, покупать овощи напрямую, а не через торговые сети. За то, какие цены поставят они, отвечать не можем, отметил Виктор Гречин. Подорожание импорта овощей, по его мнению, произошло из-за засухи, которая повлияла на время всего плодового сезона, он сдвинулся, потому так долго на прилавках магазинов не было псковских производителей:
Почему мы наблюдаем постоянный рост цен — вопрос к представителям розничной торговли и поставщикам, которые с ними заключают договоры. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. В свою очередь внутренние и внешние условия их подталкивают к тому, что растет себестоимость производства продукции. Уровень инфляции в стране гораздо выше, чем декларируется Росстатом, растут цены на топливо и биржевые товары, например, металл, дорожают газ и электричество. Владимир Зубов также отметил, что играет не последнюю роль в формировании ценника на товар и неудовлетворенный спрос потребителей на него, который рождает предложение по завышенной цене:
Долларовая инфляция и общая инфляции внутри страны обеспечивают стабильный рост цен, подтвердил псковский предприниматель Игорь Савицкий. Рост налогов, стоимости сырья, энергоресурсов, сказываются на ценниках даже сезонных продуктов. Для того, чтобы сдержать рост цен, можно уменьшить налоги (но никто этого делать не будет) либо понизить импортные пошлины и повысить экспортные. А для тех небольших производителей, чей товар пользуется спросом сезонно, нужно законодательно облегчить сертификацию их продукции и разрешить фирмам реализовывать свой товар, например, овощи, на рынках выходного дня или в специально оборудованных точках в любое время. Все это сыграет на понижение цен на сезонные продукты во всей стране, считает Игорь Савицкий:
В ближайшие два месяца цены на овощи могут снизится, предположил псковский предприниматель Николай Рассадин. Но с учетом увеличения стоимости на энергоносители сильно на это рассчитывать не стоит. При этом местные товары иногда дороже, чем импортные, отметил бизнесмен. Пока не поменяется отношение власти к развитию экономики, ждать снижения платы за продукты не придется. Пока будет рост цен на энергоносители и минеральные удобрения, на электроэнергию и рабочую силу, будет расти и ценник на конечный товар, уверен Николай Рассадин:
Пару лет назад в областном центре были распространены граффити «За борщ!». Они буквально на каждом углу напоминали псковичам о прекрасном, сытном и вечном. Благо сегодня борьба с вандальными надписями на стенах в Пскове идет очень активно, иначе бы они до сих пор мозолили глаза горожанам и рассказывали о простых радостях среднестатистической семьи. Только вот теперь эти блага для малообеспеченных категорий населения остались доступны разве что по праздникам. Изменится ли эта ситуация к осени — ценник покажет.