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Цены борщат

04.08.2021 16:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

Лето давно перевалило за середину, а цены на овощи - за допустимую психологическую сумму. Весной нам говорили, что стоимость этой категории товаров «взлетает» из-за роста валюты и пандемии и нужно дождаться лета. В июне припомнили, что дорожает металл и бензин, свои запасы овощей кончились, на прилавках все импортное, оно стоит немало, ждите пока вырастет местное. К концу июля градус общественного недоумения стал предельным: сезонный урожай порадовал разве что тех, у кого есть свой огород.

Посетители магазинов разницу в цене увидели, правда, она была в сторону увеличения, а не снижения. Тогда остановить рост цен на так называемый «борщевой» набор было решено на государственном уровне. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края пообещал в первой декаде августа урегулировать стоимость сезонных овощей. Вторая очередь снижения цен планируется к концу августа. Достигнуть желаемого власти планируют за счет увеличения количества ярмарок и привлечения фермеров на рынки. Активный спрос должен породить предложения товаров по адекватной цене. То, что в этом сезоне так бурно обсуждается цена на овощи, – дело неслыханное. Причем речь идет не о заморских экзотических плодах, а о своих, родных, которые нынче умельцы выращивают даже на подоконнике. Видимо, огород на окне скоро действительно станет единственным шансом сэкономить семейный бюджет. Почему растут цены даже на сезонные, «свои» продукты? Как можно это остановить? Мнения псковских производителей по этому вопросу - в «Дневном дозоре».

На цены может положительно повлиять только конкуренция, считает директор Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев. Государство должно развивать малый и средний бизнес — то, что во всех странах двигает всю торговлю. Нужны условия, при которых своим делом будет интересно заниматься, необходимо, чтобы люди поехали на село. Но проблема в том, что там отсутствует инфраструктура, и это по-просту не модно. В таких условиях хорошо держатся только крупные фирмы, отметил Дмитрий Матвеев. Оттого цены на продукты местных производителей часто гораздо выше, так как себестоимость производства для небольшой организации значительно больше, чем у масштабного бизнеса:

Первыми надо создавать условия для конкурентного рынка, для того, чтобы продукты производились. При этом для этой отрасли нужно создать благоприятные условия с точки зрения налогообложения и с точки зрения инвестиций в эту отрасль. Понимаете, есть разные уровни предпринимателей: есть те, которые могут развивать, а есть, которые могут поддерживать. Понятное дело, что в нашей стране могут выжить предприниматели только с очень серьезной харизмой и с очень серьезным характером. Но это не совсем правильно. У нас очень много талантливых предпринимателей, но они не являются, скажем так, «толкачами». Когда мы говорим про небольшие предприятия, это все равно небольшие партии, и себестоимость этого, нравится или нет, дороже, а когда мы говорим про крупных производителей, то цена, естественно, подешевле. А у предпринимателей среднего уровня все-таки больше ручного труда, поэтому себестоимость будет подороже.

На рост цен у местных производителей овощей влияет много факторов. Подорожали горюче-смазочные материалы, удобрения и семена самих культур. Один из известных поставщиков овощей на псковский рынок — агрофирма «Победа» — уверил: их товар имеет умеренную цену. По словам генерального директора фирмы Виктора Гречина, «победовская» картошка сейчас дешевле импортной, а томаты стоят столько же, сколько в прошлом году. Главное, покупать овощи напрямую, а не через торговые сети. За то, какие цены поставят они, отвечать не можем, отметил Виктор Гречин. Подорожание импорта овощей, по его мнению, произошло из-за засухи, которая повлияла на время всего плодового сезона, он сдвинулся, потому так долго на прилавках магазинов не было псковских производителей:

Конечно, сейчас у нас дешевле импорта, сейчас мы картофелем торгуем по 25 и по 36 рублей, и по 10 рублей в собственной торговле. А какую наценку сделают, я уже гарантировать не могу. В нашей собственной торговле умеренные цены. Томаты на уровне прошлого года, огурцы — пока сезон закончился. Морковь сегодня копаем. В сезоне получилось так, что все закончилось, учитывая погодные условия, получился такой перерыв. Ясно, что импорт дорогой стал, он всегда дорогой был. Но сейчас только дожди пошли, поэтому сезон сдвинулся.

Почему мы наблюдаем постоянный рост цен — вопрос к представителям розничной торговли и поставщикам, которые с ними заключают договоры. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. В свою очередь внутренние и внешние условия их подталкивают к тому, что растет себестоимость производства продукции. Уровень инфляции в стране гораздо выше, чем декларируется Росстатом, растут цены на топливо и биржевые товары, например, металл, дорожают газ и электричество. Владимир Зубов также отметил, что играет не последнюю роль в формировании ценника на товар и неудовлетворенный спрос потребителей на него, который рождает предложение по завышенной цене:

Я так понимаю, что, очевидно, каждый стремится соблюсти конкурентоспособность, но внутренние и внешние условия, видимо, подталкивают к тому, что себестоимость производства продукции выросла. И в данном случае я понимаю, что реальный уровень инфляции гораздо выше чем то, что декларируется Росстатом. И мы явно видим эти проявления в росте цен на продукты и в рознице, и на оптовом рынке. Это процесс естественный, потому что идет рост цен на топливо, это видно на столбиках заправок. Идет рост цен на биржевые товары, которыми торгуют на международной бирже. Так, по сути, цена металла в течение года выросла практически на 100%, то есть в два раза. Это тоже составляет большую проблему как для строителей, так и для металлообработчиков. Идет рост и по электроэнергии, газу, все это ложится на себестоимость производства продуктов. Ну и потом, есть же конъюнктура рынка. Спрос, особенно неудовлетворенный спрос, рождает предложение по более высокой цене.

Долларовая инфляция и общая инфляции внутри страны обеспечивают стабильный рост цен, подтвердил псковский предприниматель Игорь Савицкий. Рост налогов, стоимости сырья, энергоресурсов, сказываются на ценниках даже сезонных продуктов. Для того, чтобы сдержать рост цен, можно уменьшить налоги (но никто этого делать не будет) либо понизить импортные пошлины и повысить экспортные. А для тех небольших производителей, чей товар пользуется спросом сезонно, нужно законодательно облегчить сертификацию их продукции и разрешить фирмам реализовывать свой товар, например, овощи, на рынках выходного дня или в специально оборудованных точках в любое время. Все это сыграет на понижение цен на сезонные продукты во всей стране, считает Игорь Савицкий:

Варианта всего лишь два. Первый вариант — понижать налоги в России, что нереально, а второй вариант — понижение импортных пошлин, далее — повышение экспортных пошлин, чтобы не вывозили продукты из России. Еще есть вариант, не совсем общепринятый, но я думаю, что эту проблему нужно решать. У нас очень много производителей, продукты которых пользуются повседневным спросом. Их производят наши малые фермерские хозяйства и частные лица. Надо закон издать, чтобы эти люди во всех городах могли спокойно продавать свою продукцию на, допустим, рынках выходного дня. Должны быть специальные места, чтобы они могли в любой день продать свою продукцию. Должен быть только санитарный сертификат. И это все сыграет на понижение цен на сезонные продукты в Российской Федерации.

В ближайшие два месяца цены на овощи могут снизится, предположил псковский предприниматель Николай Рассадин. Но с учетом увеличения стоимости на энергоносители сильно на это рассчитывать не стоит. При этом местные товары иногда дороже, чем импортные, отметил бизнесмен. Пока не поменяется отношение власти к развитию экономики, ждать снижения платы за продукты не придется. Пока будет рост цен на энергоносители и минеральные удобрения, на электроэнергию и рабочую силу, будет расти и ценник на конечный товар, уверен Николай Рассадин:

Пока не поменяется отношение власти к развитию экономики, ничего не произойдет. Морковка созрела, свекла созрела, в августе и сентябре, возможно, будет некоторое снижение. Новый урожай, рынок наполнится, возможно, будет какое-то снижение, но, учитывая то, что энергоносители у нас не стабильные, а постоянно растут, думаю, что особо не повлияет. Зачастую у нас импортный продукт бывает дешевле, чем отечественный. Например, у нас минеральное удобрение с 16 тысяч рублей за тонну выросло до 60 тысяч. Представьте себе. И энергоресурсы, вы же видите: сейчас дизель уже стоит на заправках больше 50 рублей за литр.

Пару лет назад в областном центре были распространены граффити «За борщ!». Они буквально на каждом углу напоминали псковичам о прекрасном, сытном и вечном. Благо сегодня борьба с вандальными надписями на стенах в Пскове идет очень активно, иначе бы они до сих пор мозолили глаза горожанам и рассказывали о простых радостях среднестатистической семьи. Только вот теперь эти блага для малообеспеченных категорий населения остались доступны разве что по праздникам. Изменится ли эта ситуация к осени — ценник покажет.

Теги: #продукты #инфляция #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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