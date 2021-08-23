Экономика

Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих

В первом полугодии 2021 года спрос на разнорабочих увеличился, но дефицит работников-мигрантов, возникший с началом пандемии, до сих пор сохраняется. Это следует из статистики, подготовленной HeadHunter по запросу РБК. В первом полугодии 2021 года число резюме от соискателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, но число вакансий в профобластях, в которые активно нанимают мигрантов, росло. В итоге конкуренция на одно место среди домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте и др., снизилась до одного-двух человек на место с двух-пяти год назад.



Росло лишь количество резюме от соискателей из Казахстана и Белоруссии. Но, как пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина, в большинстве случав соискатели из этих стран рассматривают вакансии в профессиях белых воротничков и могут работать удаленно, тогда как в качестве рабочего, строительного, административного персонала обычно привлекают мигрантов из Средней Азии. «Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста - работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился. Рост числа резюме соискателей из стран Средней Азии на 2% означает лишь, что отток прошлого года едва компенсировался», - указала Данина. Она напомнила, что регулярные авиаперевозки между Россией и странами Средней Азии возобновились лишь в апреле 2021 года, а уже в мае «в полную силу заявила о себе третья волна пандемии».



В июле Минстрой оценивал общую потребность в трудовых ресурсах для строительной отрасли в 2 млн человек, сообщала РБК пресс-служба ведомства. В августе этого года первый заместитель министра строительства Александр Ломакин оценивал дефицит работников в 3 млн человек.



Представитель Минстроя говорит, что они постоянно проводят сбор и анализ обращений регионов и строительных организаций по вопросам ввоза дополнительной рабочей силы. Обращения рассматриваются совместно с Роспотребнадзором и МВД. Механизм въезда по запросам застройщиков заработал в январе, и с этого времени Минстрой одобрил заявки на въезд около 15 тыс. строителей. Большинство - из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.