В Совфеде предложили увеличить порог налогового вычета для многодетных

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает увеличить предельный размер социального налогового вычета, который сейчас составляет 120 тыс. рублей, для отдельных категорий населения, в том числе для многодетных семей, с учетом инфляции и падения доходов населения. Соответствующее письмо направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину, сообщает ТАСС.
«Установленные лимиты для получения социального вычета не пересматривались более 10 лет в отношении стоимости обучения и 6 лет в отношении общей предельной суммы, и в настоящее время указанные лимиты не соответствуют уровню дохода граждан по сравнению с 2007 или 2015 годом, а также не отражают реальных инфляционных процессов. На основании изложенного прошу рассмотреть возможность увеличения предельных сумм социальных вычетов для отдельных категорий граждан (например, для многодетных семей, молодежи и прочих)», - говорится в тексте.
По словам Кутепова, размер расходов на обучение, принимаемый для расчета налогового вычета, был установлен в 2007 году, а предельная сумма, принимаемая к вычету, - в 2015 году. «По данным Независимого рейтингового агентства в сфере образования "Рейтор", стоимость обучения в 48 государственных и 10 негосударственных вузах в 2007 году колебалась от 40 тыс. до 93 тыс. рублей в год, в ведущих вузах (РУДН, МГИМО и других) - от 165 тыс. до 245 тыс. рублей в год. В 2021 году диапазон стоимости обучения в вузах составил 65 - 312 тыс. рублей в год (стоимость в ведущих вузах достигает 595 тыс. рублей в год)», - отмечается в письме.
«В отношении стоимости лечения и лекарств только за август 2021 года рост цен на лекарства колеблется от 7 до 20%. Что же касается доходов населения, то с 2014 года наблюдается отрицательная динамика, а именно падение доходов составило: в 2014 году - минус 0,7%, в 2015 году - минус 3,2%, в 2016 году - минус 5,8%, в 2017 году - минус 1,7%, в 2018 году - минус 1,5%», - уточнил Кутепов.
Он добавил, что в первом квартале 2021 года, по данным Росстата, показатель реальных располагаемых денежных доходов граждан упал на 3,6%.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ социальные налоговые вычеты предоставляются на расходы на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации. Кроме того, в начале августа вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.