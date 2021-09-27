Экономика

Архив опубликовал информацию о льняных предприятиях в Пскове в XIX веке

Государственный архив Псковской области опубликовал информацию из «Сведений Псковского городского полицейского управления о фабриках и заводах в городе Пскове за 1896 год». Пост размещен в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В архиве обратили внимание на аналогичный документ, сделанный на 10 лет раньше, в 1886 году. На тот момент в Пскове насчитывалось шесть льняных предприятий, на которых были заняты 110 рабочих. «Сумма производительности» составляла 10 709 844 рубля 12 копеек. «Для сравнения водочных было пять предприятий, сумма - 221 132 рубля 50 копеек», - заметили в учреждении.

При этом спустя 10 лет в точно такой же графе напротив льняных стоит прочерк, но есть сноска. «Если льняных заводов в городе и уезде не существует, то вместо их в особом примечании следует показать имеющиеся у торговцев льняные склады и сумму торговых оборотов льном, чтобы можно было определить, сколько льна сбывается из города и уезда для отправки в другие губернии и за границу. В городе Пскове имеются только льняные склады до 22-х, которых увеличилось против прошлого 1895 года на 5, вследствие увеличения местных торговцев для скупа льна. Лен сбывается за границу и в другие места России, которого отправлено из города Пскова в течение 1896 года до 42 258 берковцев на сумму 1 740 777 рублей, уменьшение в 1896 году против 1895 года произошло вследствие неурожая льна, но более главная причина - вследствие меньшего требования льна за границу в прошлом 1896 году», - говорится в сноске.

Берковец — это единица измерения массы, равная 10 пудам, или примерно 164 кг, добавили в архиве.