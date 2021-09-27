Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Кто прав, а кто виноват?
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
рейдерский захват
Узловой город ЛОНГРИД
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
концерт Артура Руденко
как стать завучем
 
 
 
ещё Экономика 27.09.2021 17:230 Минпромторг предложил распространить систему tax free на Псковскую область 28.09.2021 16:230 Архив опубликовал информацию о льняных предприятиях в Пскове в XIX веке 28.09.2021 15:024 Псковская область показывает второй результат по уборке зерна на Северо-Западе 27.09.2021 18:595 Минсельхоз договорился с производителями о стабильных отпускных ценах на мясо птицы 27.09.2021 17:230 Минпромторг предложил распространить систему tax free на Псковскую область 27.09.2021 16:400 О возможности оплатить налоги онлайн напомнили псковичам
 
 
 
Самое популярное 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 14:0016 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 22.09.2021 22:2018 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе 25.09.2021 20:344 Александр Коновалов рассказал об уникальности немецкого тягача, найденного в Новгородской области 24.09.2021 11:4919 Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Архив опубликовал информацию о льняных предприятиях в Пскове в XIX веке

28.09.2021 16:23|ПсковКомментариев: 0

Государственный архив Псковской области опубликовал информацию из «Сведений Псковского городского полицейского управления о фабриках и заводах в городе Пскове за 1896 год». Пост размещен в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В архиве обратили внимание на аналогичный документ, сделанный на 10 лет раньше, в 1886 году. На тот момент в Пскове насчитывалось шесть льняных предприятий, на которых были заняты 110 рабочих. «Сумма производительности» составляла 10 709 844 рубля 12 копеек. «Для сравнения водочных было пять предприятий, сумма - 221 132 рубля 50 копеек», - заметили в учреждении. 

При этом спустя 10 лет в точно такой же графе напротив льняных стоит прочерк, но есть сноска. «Если льняных заводов в городе и уезде не существует, то вместо их в особом примечании следует показать имеющиеся у торговцев льняные склады и сумму торговых оборотов льном, чтобы можно было определить, сколько льна сбывается из города и уезда для отправки в другие губернии и за границу. В городе Пскове имеются только льняные склады до 22-х, которых увеличилось против прошлого 1895 года на 5, вследствие увеличения местных торговцев для скупа льна. Лен сбывается за границу и в другие места России, которого отправлено из города Пскова в течение 1896 года до 42 258 берковцев на сумму 1 740 777 рублей, уменьшение в 1896 году против 1895 года произошло вследствие неурожая льна, но более главная причина - вследствие меньшего требования льна за границу в прошлом 1896 году», - говорится в сноске.

Берковец — это единица измерения массы, равная 10 пудам, или примерно 164 кг, добавили в архиве. 

Теги: #псков #архив #лен
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли сделать тарифы на ЖКХ экономически обоснованными?
В опросе приняло участие 88 человек
28.09.2021, 17:450 Преступления против семьи и детства станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 28.09.2021, 17:350 Псковские школьники участвуют в межрегиональной онлайн-викторине по истории Отечества 28.09.2021, 17:220 Судом обернулась для стружанина поездка за алкоголем в нетрезвом виде 28.09.2021, 17:100 Устроившую переполох в Сретенском монастыре лису сняли на видео. ВИДЕО
28.09.2021, 17:023 Денис Иванов: Уверен, что Борис Елкин продолжит положительные перемены в Пскове 28.09.2021, 16:560 За хранение банок со взрывчаткой осудили жителя поселка Дедовичи 28.09.2021, 16:460 На себежском полигоне уничтожили более 20 тонн бельгийских груш 28.09.2021, 16:431 В Минздраве подсчитали расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году
28.09.2021, 16:411 Памятный знак установят на месте подрыва моста в Пскове 28.09.2021, 16:380 «Террористов» нейтрализовали в Пскове 28.09.2021, 16:360 Прокуратура добилась обустройства парковки для инвалидов у магазина в Пскове 28.09.2021, 16:303 Игорь Максимов - абонентам «Псковских теплосетей»: Платите вовремя, и все у вас будет хорошо
28.09.2021, 16:230 Архив опубликовал информацию о льняных предприятиях в Пскове в XIX веке 28.09.2021, 16:160 У российских пенсионеров и правоохранителей вырастут доходы 28.09.2021, 16:120 Водный ввод 28.09.2021, 15:570 Трех нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
28.09.2021, 15:530 Несанкционированные постройки появились в историческом центре Печор 28.09.2021, 15:380 Туман и до 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 29 сентября 28.09.2021, 15:340 Еще один светофор установят на Октябрьском проспекте в Пскове 28.09.2021, 15:300 В списке самых богатых людей мира сменился лидер
28.09.2021, 15:230 Фура загорелась на трассе в Стругокрасненском районе 28.09.2021, 15:221 Игорь Максимов об отопительном сезоне: У нас не велосипед - сел и поехал 28.09.2021, 15:170 Десять тонн доброты: как крупный ритейлер помогает нуждающимся псковичам 28.09.2021, 15:050 Около миллиона рублей перевели на счета мошенников два жителя Псковской области
28.09.2021, 15:024 Псковская область показывает второй результат по уборке зерна на Северо-Западе 28.09.2021, 14:560 «Титан-Полимер» в лицах: бухгалтер Ирина Федотова 28.09.2021, 14:470 Псковская горбольница отметила 120-летие 28.09.2021, 14:290 Личный дневник московской художницы покажут псковичам
28.09.2021, 14:250 «Эхономика»: Игорь Максимов о старте отопительного сезона в Пскове. ВИДЕО 28.09.2021, 13:581 В Дедовичах высадят аллею в честь 120-летия поселка 28.09.2021, 13:530 Светлана Мельничук рассказала о смысле подаренной Михаилу Мишустину шайбы 28.09.2021, 13:461 Риелторы рассказали о миграции населения из Петербурга в Псковскую область
28.09.2021, 13:280 В поднятом в Новгородской области немецком тягаче нашли вещи военнослужащих 28.09.2021, 13:270 Профсоюзный лидер Михаил Шмаков приехал в Псков с рабочим визитом 28.09.2021, 13:251 Александр Братчиков объяснил, почему ФК «Псков» будет бесплатно пользоваться муниципальным имуществом 28.09.2021, 13:211 В Пскове впервые пройдет фестиваль по джампингу
28.09.2021, 13:191 Определен состав конкурсной комиссии для назначения сити-менеджера Пскова 28.09.2021, 13:151 В Великих Луках выявили случай бешенства у кошки 28.09.2021, 13:061 Александр Братчиков: В течение четырех лет работы мы сделали очень много 28.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым
28.09.2021, 13:030 Памятный вечер композитора Арно Бабаджаняна пройдет в Пскове 28.09.2021, 12:590 Борис Елкин примет участие в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова 28.09.2021, 12:530 Модернизация детской городской поликлиники завершается в Великих Луках 28.09.2021, 12:490 Согласование нового главреда газеты «Псковские новости» вызвало дискуссию
28.09.2021, 12:431 Нетрезвый водитель лесовоза протаранил дом в Гдовском районе. ФОТО 28.09.2021, 12:372 Олег Брячак лишился мандата депутата Псковской гордумы 28.09.2021, 12:333 Борис Елкин утвержден на должность врио главы администрации Пскова 28.09.2021, 12:311 Досрочно прекращены полномочия главы администрации Пскова Александра Братчикова
28.09.2021, 12:290 Псковичи могут присоединиться к субботнику на набережной реки Великой 28.09.2021, 12:250 Псковичей приглашают на международную конференцию, посвященную работе правоохранителей 28.09.2021, 12:220 В Дедовичах осудили мужчину за кражу из магазина 130 тысяч рублей 28.09.2021, 12:190 «Эхономика»: Игорь Максимов о старте отопительного сезона в Пскове
28.09.2021, 12:040 В Госдуму внесли законопроект о запрете водителям с судимостью работать в такси 28.09.2021, 11:590 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 28.09.2021, 11:492 Число выявленных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 50 тысяч 28.09.2021, 11:470 Гордума Пскова не согласилась лишиться права согласовывать назначение руководителей
28.09.2021, 11:400 Рособрнадзор направил в регионы рекомендации по снижению числа контрольных 28.09.2021, 11:340 Псковичи заняли призовые места на турнире по самбо в Санкт-Петербурге 28.09.2021, 11:302 Почти полмиллиона рублей направят на усиление безопасности в школах Пскова 28.09.2021, 11:244 Ресторан «Инжир» возобновляет цикл эногастрономических вечеров
28.09.2021, 11:170 В Пскове усилили контроль за лесовозами 28.09.2021, 11:101 Вкусная перемена: 5 идей правильного перекуса для школьника. ЛОНГРИД 28.09.2021, 11:090 Комплектующие для компьютеров пытался незаконно провезти украинец через границу в Псковской области 28.09.2021, 11:075 В России изменился порядок доведения сигнала оповещения по гражданской обороне
28.09.2021, 11:020 Облизбирком зарегистрировал депутата Госдумы Александра Козловского 28.09.2021, 11:000 Псковичам напомнили о возможности зарегистрировать переход собственности без продавца 28.09.2021, 10:560 За неуплату алиментов более 10 лет будут судить жительницу Красногородска 28.09.2021, 10:441 Два депутата заявили о поддержке кандидатуры Бориса Елкина на должность врио сити-менеджера
28.09.2021, 10:400 Конкурс профмастерства «Абилимпикс» стартовал в Псковской области в шестой раз 28.09.2021, 10:380 Григорию Турчину объяснили последствия неодобрения гордумой заявления Александра Братчикова о сложении полномочий 28.09.2021, 10:340 Деревню Борисовичи Псковского района обесточили из-за плановых работ 28.09.2021, 10:310 «Беседка»: Светлана Мельничук о шайбе «финансовой безграмотности»
28.09.2021, 10:270 Незаконную отправку белорусских сигарет пресекли псковские таможенники 28.09.2021, 10:250 Умер родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин 28.09.2021, 10:190 Жителей деревень в Гдовском районе предупредили об отключении электричества 28.09.2021, 10:110 Компании стали более лояльно относиться к поведению сотрудников в соцсетях - опрос
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.