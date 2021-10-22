Экономика

Правительство распространило льготную ипотеку на строительство частных домов

Глава правительства России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки. Теперь она коснется и частных домов, кредит на приобретение которых можно будет взять под 7% годовых, передает РБК.

«Программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли и вызвала большой интерес у наших граждан. Ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых», — заявил глава кабмина.

Предельная сумма кредита по ипотеке для всех российских регионов составляет 3 миллиона рублей. Можно оформить кредит сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Программа распространяется на все категории граждан.

Основное требование к заемщику — наличие российского гражданства. Доход подтверждают по справке 2-НДФЛ или по форме банка. Возможно также оформление кредита только по двум документам (паспорту и СНИЛС), но первоначальный взнос в этом случае должен быть не менее 35-40%.

Льготную ипотеку этим летом продлили еще на один год — до 1 июля 2022 года. Ставку по программе повысили до 7% годовых, а лимит по кредиту уменьшили до 3 миллионов рублей для всех регионов. Такие же условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства.