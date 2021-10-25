Экономика

Депутат Госдумы: Производство льна даст импульс для развития Псковской области

Возрождение производства льна на территории Псковской области станет дополнительным импульсом для развития региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Я оцениваю это (возрождение производства льна — ред.), конечно, положительно. Такое производство может дать дополнительный импульс для развития региона, тем более, в таком традиционном направлении, как льноводство и переработка льноволокна», - сказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что организация любого производства положительно сказывается на обстановке в субъекте. Также депутат Госдумы напомнил, что ранее Псковская область славилась качественным льном, а производственные площадки традиционно располагались преимущественно на юге региона.

«К сожалению, из-за устаревания технологий все эти площадки были закрыты, и заводы на сегодняшний день уже не функционируют. Поэтому если у нас появится современное производство, появится и возможность возродить те традиции, которые были утрачены», - заметил Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что компания «Мессиер» представила инвестпроект по созданию льняного производства на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Проект нацелен на изготовление льноволокна, льняного масла, упаковочной и тарной одноразовой продукции.