Экономика

Елена Полонская принимает участие в экономическом форуме в Витебске

Девятый международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» открылся сегодня, 2 декабря, в городе Витебске (Белоруссия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Участие в форуме принимают бизнес-делегации из России, Индии, Латвии, Сербии, Грузии и Таджикистана, а также представители государственной власти из Псковской. Волгоградской, Московской, Курской, Владимирской и Астраханской областей. Псковская делегация участвует под руководством главы Пскова Елены Полонской.

Фото здесь и далее: Дмитрий Осипов - «Витебские Вести»

«Сегодня российско-белорусские отношения находятся на важном этапе развития, связанном с процессами интеграции. Интеграционная политика касается взаимодействия между муниципалитетами. Ежегодно города-партнеры обмениваются планами сотрудничества. Тем не менее, новые задачи, возникающие в связи с необходимостью выполнения 28-ми согласованных президентами "дорожных карт", диктуют новые подходы к муниципальному сотрудничеству. Договор о партнерстве Пскова и Витебска был подписан в 2000-м году. За 20 лет сотрудничества удалось воплотить взаимовыгодные проекты в области образования, культуры, спорта, молодежной политики», - выступила с приветственным словом Елена Полонская.

«Для нас партнерство с Витебском — это межкультурное взаимопонимание, близость языков, открытость границ. Витебск и Псков — два пограничных города единого Союзного государства», - подчеркнула она.

В местном управлении отметили, что главными темами форума являются использование новых цифровых технологий, формирование инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики. Программа двухдневной бизнес-встречи включает как онлайн-выставки, так и реальные экспозиции научно-технических достижений, инвестиционных предложений районов области, выставочную экспозицию зарубежных гостей.

На протяжении двух дней в Витебске будут работать руководители торгово-промышленных палат из Волгограда, Санкт-Петербурга, Новгорода, Смоленска, Астрахани, Иваново и Калининграда.