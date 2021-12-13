Экономика

Поездки в Турцию из Псковской области за ноябрь подорожали более чем на 40%

Потребительские цены по Псковской области за ноябрь 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 7,3%, с ноябрем 2020 года – на 8,1%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%, на услуги – на 0,2%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на мороженых кальмаров – на 15,9%, соленую сельдь – на 12,4%, свеклу – на 10%, свежую зелень – на 9,8%, соленое филе сельди – на 9,4%, отечественную икру лососевых рыб – на 8,7%, огурцы – на 8,3%, гречневую крупу-ядрицу – на 7,7%, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 6,8%, сосиски, сардельки – на 6,6%, кулинарные изделия из птицы – на 6,3%, зефир, пастилу – на 5,8%, крупу манную – на 5,6%, овсяную и перловую крупы – на 5,5%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели лимоны – на 16,7%, апельсины – на 14,4%, кетчуп – на 7,5%, груши – на 6,5%, репчатый лук – на 5,6%, печенье – на 4%, нежирный творог – на 3,7%, йогурт – на 3,4%, пшено – на 3,1%, мороженые неразделанные креветки – на 2,5%.

В группе непродовольственных товаров из жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов наибольший рост цен наблюдался на индапамид – на 3,9%, но-шпу – на 3,1%, амлодипин – на 3%, лоратадин – на 2,8%, эналаприл – на 2,3%. Наибольшее снижение цен отмечено на цефтриаксон – на 4,9%, хлоргексидин – на 4,8%, витамин Д3 – на 4,6%.

Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на настойку пустырника – на 8,8%, отечественные поливитамины без минералов – на 6,5%, бромгексин, флуоцинолона ацетонид – на 4,6%, сульфацетамид – на 2,7%. Наибольшее снижение цен отмечено на корвалол – на 1,9%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на хозяйственное мыло – на 14,2%, спички – на 6,6%, зубную щетку – на 5,4%, стиральный порошок – на 5,3%, влажные салфетки – на 3,5%, бумажные столовые салфетки – на 3,4%, сухие корма для животных – на 2,6%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,2%, женские гигиенические прокладки – на 1,4%, детские подгузники – на 1,3%, зубную пасту – на 1%, туалетное мыло – на 0,2%. Снижение цен наблюдалось на туалетную бумагу – на 1,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожал электрочайник – на 9,3%, красный кирпич – на 6,2%, женские колготки – на 5,9%, жидкие чистящие и моющие средства – на 4,9%, стальной эмалированный чайник – на 4,2%, мужская куртка из натуральной кожи – на 4%, женские носки, гольфы – на 3,9%.

Более всего подешевели кроссовки для детей с верхом из искусственной кожи – на 6,8%, электроутюг – на 6,6%, мужские носки – на 3,5%, гель для душа – на 2,9%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на поездку на отдых в ОАЭ – на 54,1%, поездку на отдых в Турцию – на 42,8%, проезд в такси – на 4%, плату за пересылку простой посылки внутри России массой 1,2 кг – на 2,8%, день пребывания в доме отдыха, пансионате – на 2,6%, абонентскую плату за доступ к сети интернет – на 2%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на установку пластиковых окон – на 2%.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на полет в салоне экономического класса самолета – на 14,8%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 5,7%, день пребывания в санатории – на 2,7%.