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Экономика

Изготовители детских пюре пригрозили ростом цен на 10%

16.02.2022 07:00|ПсковКомментариев: 0

Минпромторг готов провести эксперимент по маркировке консервов из мяса, овощей, фруктов и так далее. Он пройдет с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ведомство сформировало проект постановления правительства. Минэкономразвития готовит оценку этого документа — есть ли в нем избыточные нормы. Свое мнение высказала ассоциации «Русбренд» (объединяет крупнейших производителей в РФ): бизнес предложил исключить товары для детей из эксперимента по маркировке. Об этом сказано в письме организации в МЭР от 7 февраля.

Продукция детского питания относится к социально значимым товарам первой необходимости, отметила ассоциация в письме. По оценкам Минтруда, среди всех малообеспеченных домохозяйств на семьи с детьми приходится почти 90%, пишет газета «Известия». Предложение о маркировке звучит на фоне постоянного роста цен на сырье, упаковку и транспортировку, а также сокращения реально располагаемых доходов покупателей, подчеркнула ассоциация «Русбренд» в письме. В этих условиях производителям уже сложно сдерживать стоимость продуктов. А внедрение системы маркировки в отрасли будет дорогостоящим, по оценкам изготовителей. В итоге единица товара может подорожать минимум на 10%.

«Русбренд» отметил: в отрасли высокий уровень импорта, около 25-30%. Для зарубежной продукции разработчик предложил более дорогостоящие технические решения. По мнению ассоциации, это создает высокий риск дефицита этих товаров на полке.

Минпромторг разработал проект о проведении эксперимента по маркировке мясных и овощных консервов, исполняя поручение президента, сказали в ведомстве. Во время эксперимента участники смогут ознакомиться с принципами работы в информационной системе, подобрать для себя оптимальные интеграционные решения и способы идентификации товаров. Объективно оценить объем затрат отрасли на внедрение маркировки возможно только в ходе проведения эксперимента, подчеркнули в министерстве.

Теги: #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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