В России подготовили новый пакет предложений по поддержке экономики

Российские власти подготовили очередной пакет предложений по поддержке экономики в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Он напомнил, что ранее был одобрен план первоочередных действий в этой сфере. Сейчас оперативно готовятся изменения в законы и нормативные акты, которые «выходят практически ежедневно».
В частности, как сообщил премьер, есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам.
«А также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий», - добавил он.
Мишустин подчеркнул, что у людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. «Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», - указал он.
Кроме того, глава кабмина заверил, что есть возможности и для расширения поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) через так называемые офсетные контракты. Он пояснил, что такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период. Это позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты.
«Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд (рублей - ред.) до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте Российской Федерации, а заключать договор о гарантийной покупке в другом», - сказал Мишустин. По его словам, такие изменения помогут активнее вовлекать небольшие компании, запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов, быстрее образовывать новые рабочие места.
Это не единственное решение по поддержке МСП, которым предлагается дополнить план. «Так, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков», - сообщил Мишустин.
Сейчас эта возможность предусмотрена лишь для 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. «Предполагается увеличить это число вдвое. Таким образом, гораздо больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса», - рассказал глава кабмина.
В области электроэнергетики, продолжил председатель правительства, важно поддержать компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе, но не смогут этого сделать в силу произошедших на рынке изменений. По действующим правилам в таком случае началось бы начисление штрафов и пеней.
Премьер также отметил, что в нынешних условиях многим важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, поставлявшихся ранее из-за рубежа. «Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации», - сообщил он.
Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство.