Экономика

В России подготовили новый пакет предложений по поддержке экономики

Российские власти подготовили очередной пакет предложений по поддержке экономики в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Он напомнил, что ранее был одобрен план первоочередных действий в этой сфере. Сейчас оперативно готовятся изменения в законы и нормативные акты, которые «выходят практически ежедневно».

«За неделю сформирован еще один пакет предложений, он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер», - приводит слова главы кабмина ТАСС.

В частности, как сообщил премьер, есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам.

«А также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий», - добавил он.

Мишустин подчеркнул, что у людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. «Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», - указал он.

Кроме того, глава кабмина заверил, что есть возможности и для расширения поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) через так называемые офсетные контракты. Он пояснил, что такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период. Это позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты.

«Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд (рублей - ред.) до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте Российской Федерации, а заключать договор о гарантийной покупке в другом», - сказал Мишустин. По его словам, такие изменения помогут активнее вовлекать небольшие компании, запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов, быстрее образовывать новые рабочие места.

«Главное - надо обязательно предусмотреть, чтобы эти меры не были в ущерб конкуренции», - подчеркнул премьер.

Это не единственное решение по поддержке МСП, которым предлагается дополнить план. «Так, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков», - сообщил Мишустин.

Сейчас эта возможность предусмотрена лишь для 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. «Предполагается увеличить это число вдвое. Таким образом, гораздо больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса», - рассказал глава кабмина.

В области электроэнергетики, продолжил председатель правительства, важно поддержать компании, которые собирались достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе, но не смогут этого сделать в силу произошедших на рынке изменений. По действующим правилам в таком случае началось бы начисление штрафов и пеней.

«Мы предлагаем отложить эту меру и дать бизнесу возможность ввести объекты в эксплуатацию позже, - сказал Мишустин. - Также позволим сетевым организациям сохранить объемы инвестиций в развитие своего хозяйства».

Премьер также отметил, что в нынешних условиях многим важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, поставлявшихся ранее из-за рубежа. «Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации», - сообщил он.

Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство.