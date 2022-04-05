Экономика

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 10 апреля сделал условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В банке отметили, что также Сбер снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у клиентов — на небольшие суммы.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», - отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на сайте.