Экономика

Псковскому УФАС указали на рост цен на металлоконструкции

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля посетовала, что не может «постучать в дверь к "малышам" (хозяйствующим субъектам с небольшим оборотом - ред.)», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Депутат Виктор Иващенко указал Ольге Милонаец на рост цен на металлоконструкции и лесные материалы.

«По металлу возбуждены антимонопольные дела в отношении всех производителей металла в России. По металлоконструкциям - все, что касается алюминия... Не могу постучать в дверь к "малышам", веду разговор только с крупными, кто обладает рыночной властью», - сказала руководитель УФАС.

Вопросы нужно задавать только крупным игрокам рынка, подчеркнула Ольга Милонаец. «Мы их задаем. По лесу — ведем аналитику», - добавила она.