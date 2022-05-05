Экономика

Александр Козловский предложил консультацию желающим открыть свое дело

Жители Псковской области, которые ищут способ открыть свое дело, могут обратиться в фонд «Земляки» и получить консультацию в правозащитном центре. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Ищете способ открыть свое дело? Вы оказались в сложной жизненной ситуации? Можно обратиться в фонд "Земляки", получить консультацию в нашем правозащитном центре», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что у псковичей есть и другие возможности. Например, социальный контракт. «Через этот инструмент можно решать проблемы и с работой, и с открытием своего дела», - заметил парламентарий.

Он призвал обратить внимание на подробный разбор темы - пост в Telegram разместила сенатор от Псковской области Елена Бибикова, и посоветовал псковичам изучить алгоритмы. Обзор доступен по ссылке.