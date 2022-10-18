Экономика

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ помогающие мобилизованным компании

Компании, которые материально помогают своим сотрудникам, попавшим под частичную мобилизацию, могут освободить налогообложения за эти отчисления. Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Госдуму, его инициаторами стали члены партии ЛДПР.

В случае принятия законопроекта, по данным «Известий», мобилизованные сотрудники получат материальную помощь в полном объеме. Отмечается, что помочь своим работниками уже решили несколько крупных компаний.

По словам депутата от ЛДПР в Госдуме Евгения Маркова, Минцифры также рекомендовало IТ-компаниям ежемесячно выплачивать мобилизованным сотрудникам 80 процентов зарплаты, а их членам их семьи оформить полис ДМС. Депутат напомнил, что сейчас матпомощь более четырех тысяч рублей облагается НДФЛ и другими обязательными взносы.