Экономика

Псковские аграрии получили награды от мирового производителя сельхозтехники

Работники аграрной отрасли Псковской области получили награды по случаю Дня работника сельского хозяйства. Торжество состоялось в четверг, 27 октября, в СРП «Простория», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Чествуя лучших сельхозтоваропроизводителей региона, заместитель губернатора Нинель Салагаева отметил, что их нелегкий труд невозможен без любви к земле и к Родине, без верности долгу. Она поблагодарила собравшихся за вклад в продовольственную безопасность страны.

«Благодаря вашему каждодневному упорному труду мы имеем рекордные урожаи, широкий выбор качественных и полезных продуктов, спрос на которые уходит далеко за пределы региона и даже за пределы страны, - сказала Нинель Салагаева. - Отрадно, что, несмотря на сложные экономические условия, преодолевая капризы погоды, наш региональный агропромышленный комплекс показывает устойчивый рост».

Она сообщила, что аграрии региона убрали зерновых 155 тысяч тонн в амбарном весе, что составило 105,5% к уровню 2021 года. Рапса - 33 тысячи тонн или 142% по сравнению с прошлым годом. Надои молока составили не менее 206 тысяч тонн. Скота и птицы на убой отправлено не менее 325 тысяч тонн в живом весе.

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов выразил уверенность, что в следующем году результаты окажутся еще выше.

«Мы гордимся этими результатами, - заявил Николай Романов. - Я не люблю такие слова, но это, действительно, был трудный год. Низкий вам поклон за хорошую работу».

Федеральные и региональные правительственные награды в торжественной обстановке получили представители сельхозпредприятий Псковской области. Поздравления также прозвучали от партнеров наиболее значимых хозяйств аграрного сектора. В частности, дипломы от одного из крупнейших производителей сельхозтехники вручил Максим Викторов, заместитель генерального директора компании «Еврохимсервис», официального дилера предприятия Ростсельмаш.

Он сообщил, что Псковская область является лидером по приобретению сельхозмашин Ростсельмаш, за последние пять лет хозяйства региона приобрели 75 единиц техники. Это самый высокий показатель на один гектар посевной площади на всей территории Северо-Западного федерального округа.

«В этом году на территории сельхозпредприятия «Агро Нова» в Великолукском районе на технике Ростсельмаш установлен рекорд, занесенный в «Книгу рекордов России», - напомнил Максим Викторов. - За восемь часов работы намолотили 1443 тонны кукурузы. Показатель зафиксирован благодаря слаженным действиям сотрудников и высокой культуре труда».

Василий Назимов, ООО «СПК им. Суворова», «Лучший партнер компании Ростсельмаш»

Роман Мосейчук, ООО «Тригорское», «Лучший инженер года»

Дмитрий Михайлов, ООО «Агро Нова», «Лучший комбайнер года»

Иван Буров, ООО «Веть», «Лучший комбайнер года»

Сергей Исаков, ООО «ПсковАгроИнвест», «Лучший комбайнер года»

Андрей Вороненков, КФХ «Витязь», «Инновационный выбор»

Комбайнер из ООО «Веть» Иван Буров работает на комбайне RSM 161 с семиметровой жаткой. Хозяйство располагает еще тремя комбайнами и двумя тракторами от глобального производителя сельхозтехники. Во время посевной Иван Буров проводит в кабине комбайна по 12 часов в день, во время уборочной — не меньше 14 часов.

«Хорошая техника, особенно новые комбайны, - ценит он свою машину за надежность. - Она проста в обслуживании, запчасти приходят быстро».

О преимуществах электронных систем компании Ростсельмаш, одного из крупнейших мировых производителей агротехники, говорит главный инженер ООО «Тригорское» Роман Мосейчук. В том числе, и с помощью электронных систем хозяйство в этом сезоне убрало зерновых 62 центнера с гектара. Роман Мосейчук вспоминает 80-е годы, когда достаточно серьезным показателем считалась урожайность 25 центнеров с гектара. Повысить эффективность растениеводства помогают современные технологии обработки, средства защиты растений, селекционные сорта, мастерство агрономов и новейшая техника.

«Механизатор задает параметры, нажимает на кнопку, и машина едет, регулируя ширину захвата в автоматическом режиме. Она может быть синхронизирована с другим трактором или комбайном, идущим параллельным курсом, - рассказывает Роман Мосейчук, как электронные системы Ростсельмаш упростили труд в поле, но заставили предъявлять более высокие требования к квалификации специалистов. - Механизатор должен уметь работать с этими системами».

Он выразил особое удовлетворение от того, что в сезон дилер доставляет запчасти для техники Ростсельмаш в максимально короткие сроки:

«По запчастям у нас не было проблем. Чтобы их нам доставить, используют все возможные способы, от курьеров до попутных машин. Ребята молодцы».

Во время праздника для аграриев выступали «Театр танца «Русские узоры», группы «Арт-Мастер» и «Саморезы».