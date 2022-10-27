СНГБ предлагает псковичам оформить кредит и вернуть проценты бонусными рублями

Жителям Псковской области предлагают оформить кредит в Сургутнефтегазбанке и вернуть проценты бонусными рублями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Изображение: пресс-служба СНГБ
Необходимо выполнить следующие условия акции:
В случае выигрыша поступит SMS или PUSH-уведомление. Рассчитать ежемесячный платеж можно по ссылке. Для участия необходимо быть подключенным к программе лояльности.
*Акция действует при оформлении кредитов «Потребительский», «Потребительский Онлайн», «Легкий», «Легкий Онлайн».
Ставка 4,5% годовых действует для зарплатных клиентов при кредитовании на сумму от 300 тысяч рублей на срок до 1 года, при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» через АО БАНК «СНГБ» на весь срок кредитования. Ставка включает скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня». Если клиент не является зарплатным, ставка увеличивается на 1% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка 17,05% годовых. При отсутствии страхования ставка 18,99% годовых.
АО БАНК «СНГБ»