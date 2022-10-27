Экономика

СНГБ предлагает псковичам оформить кредит и вернуть проценты бонусными рублями

Жителям Псковской области предлагают оформить кредит в Сургутнефтегазбанке и вернуть проценты бонусными рублями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Изображение: пресс-служба СНГБ

Необходимо выполнить следующие условия акции:

Оформить кредит* от 1 млн рублей до 17 ноября со страхованием рисков «Несчастный случай, болезнь»;

до 24 ноября методом случайной выборки определят 32 победителей, которым вернется сумма начисленных за первый месяц процентов в виде бонусных рублей.

В случае выигрыша поступит SMS или PUSH-уведомление. Рассчитать ежемесячный платеж можно по ссылке. Для участия необходимо быть подключенным к программе лояльности.

*Акция действует при оформлении кредитов «Потребительский», «Потребительский Онлайн», «Легкий», «Легкий Онлайн».

Ставка 4,5% годовых действует для зарплатных клиентов при кредитовании на сумму от 300 тысяч рублей на срок до 1 года, при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» через АО БАНК «СНГБ» на весь срок кредитования. Ставка включает скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня». Если клиент не является зарплатным, ставка увеличивается на 1% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка 17,05% годовых. При отсутствии страхования ставка 18,99% годовых.

АО БАНК «СНГБ»