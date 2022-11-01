Экономика

Россиянам стало сложнее получить ипотеку с минимальным взносом

Ужесточение требований банков по выдаче необеспеченных кредитов привело к тому, что всё меньше заемщиков могут воспользоваться ими для получения ипотеки. Это означает, что у людей без накоплений сокращаются шансы получить заем на покупку жилья, сообщают «Известия».

В апреле-июне количество случаев, когда заемщики пользовались потребкредитом в качестве первоначального взноса для ипотеки, составило всего пять тыс., что в более чем шесть раз меньше, чем в конце 2021-го, следует из данных Бюро кредитных историй (БКИ), проанализированных Центробанком (ЦБ). Снижение наблюдается и в доле таких случаев. В последнем квартале 2021-го года их было более 6%, а во втором квартале 2022-го — менее 4%.

Регулятор объяснил это тем, что банки ужесточили политику по выдаче кредитов. Если отбросить программы застройщиков по покупке жилья под ставку «около нуля», то для покупателей недвижимости с минимальным первоначальным взносом покупка жилья стала менее доступной.

Как пояснила «Известиям» пресс-служба ЦБ, снижение доли ипотеки, по которой менее чем за квартал до получения был взят потребиткредит, во многом объясняется удорожанием последнего вида займов.

«Наличие первоначального взноса ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость и необходимостью реализации предмета залога по необслуживаемым кредитам. Поэтому уровень первоначального взноса коррелирует с частотой дефолтов по кредитам: уровень дефолтов у заемщиков с низким первоначальным взносом значительно выше, чем у других заемщиков. В особенности данная закономерность проявляется в период ухудшения макроэкономической среды», — сообщила пресс-служба ЦБ.

С одной стороны, ипотека становится менее доступной для людей без накоплений, с другой — сам по себе рынок становится более здоровым, считают эксперты.