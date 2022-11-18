Экономика

Рост цен на мясо за последний месяц отметил почти каждый третий россиянин

Около трети россиян (32%) отметили повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели.

На вопрос социологов о том, «на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли», 29% жителей страны при ответе указали на молоко и молочную продукцию, 26% участников опроса - на рыбу и морепродукты, на хлеб и хлебобулочные изделия - 22% респондентов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Результаты исследования показывают, что о подорожании яиц и сахара говорят по 21% опрошенных соответственно, каждый пятый (20%) отмечает рост цен на растительное масло, на крупы и макаронные изделия - 19% респондентов, и почти каждый шестой (17%) - на плодоовощную продукцию.

По данным ФОМ, подорожание алкогольных напитков за данный период ощутил каждый десятый (10%).

Опрос был проведён 11-13 ноября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.