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Экономика

Минфин России предложил альтернативу ипотеке

04.12.2022 10:21|ПсковКомментариев: 1

Власти планируют сделать механизм лизинга жилья, который предусматривает аренду квартир с последующим выкупом, альтернативой ипотеке. Это следует из проекта стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

В Минфине РБК подтвердили эти планы. В ведомстве отметили, что будут прорабатывать развитие рынка лизинга жилья, предусматривающего в том числе возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм вместе с развитием рынка аренды будет способствовать повышению доступности жилья, уточнили там.

Минфин и Банк России внесли проект стратегии в правительство в пятницу, 2 декабря. Стратегия представлялась на общественное обсуждение еще осенью прошлого года, но в этом году была доработана «с учетом изменившейся ситуации», говорится в сообщении ЦБ. В ЦБ отказались комментировать содержание документа.

 

Теги: #ипотека #Минфин #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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