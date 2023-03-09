Экономика

На Северо-Западе растёт интерес к юаням - Сбер

По данным Северо-Западного банка Сбербанка, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80%. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.

При этом доли в общем объеме вложенных в юани рублей по регионам Северо-Запада распределились следующим образом: почти 60 процентов приходится на Санкт-Петербург, на втором месте Новгородская область – 22%, на третьем – Архангельская область – 12%, оставшиеся 6% – на другие субъекты СЗФО.

Рост интереса и доверия клиентов к вкладам Сбера в юанях можно объяснить как в целом популяризацией китайской валюты на рынке, так и привлекательными условиями по депозиту «Вклад в юанях». С учётом капитализации максимальная ставка по нему достигает 2,59% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть такой вклад можно через цифровой сервис СберБанк Онлайн и в отделениях Сбера с помощью сотрудника банка.

Подробнее о «Вкладе в юанях» — на сайте банка.