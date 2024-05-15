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Кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении

В РФ урегулируют компенсацию работы в выходные и праздники. Работодатели будут обязаны возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении.

Такие поправки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд, следует из материалов к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности. 20 мая там поддержали нововведения, сообщил редакции источник в кабмине. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

Работа в праздники и выходные оплачивается не менее чем в двойном размере за отработанные часы, напомнили в Минтруде. По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен отгул, сказали там.

При этом сейчас работники, имевшие такие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгулы, пояснили в ведомстве. Там добавили: поправки позволят исключить ситуации, когда сотрудник может быть уволен, не получив заслуженного вознаграждения за занятость в выходные.

Законопроектом также закрепляется право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в выходные или праздники, пишут «Известия».

«Инициатива Минтруда заполняет пробел в законодательстве и полностью соответствует духу регулирования трудовых отношений, направленных на защиту интересов работников», — оценила доцент Юридического института РУДН Софья Мореева.

Она считает, что поправки актуальны, поскольку нередко к моменту ухода из компании сотрудники накапливают отгулы, судьба которых при увольнении никак не урегулирована.