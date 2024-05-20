Экономика

Цены на золото обновили исторический рекорд

Цены на золото обновили рекорд в ходе сессии в понедельник, достигнув $2450,05 за тройскую унцию*, сообщает Trading Economics.

Поддержку котировкам оказывают ожидания, по меньшей мере, двух снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, усилившиеся после выхода новых статистических данных на прошлой неделе, которые указали на замедление инфляции.

Кроме того, трейдеры обратили повышенное внимание на защитные активы после новостей о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси при крушении вертолета, в связи с которой выросла политическая неопределенность на Ближнем Востоке, пишет «Интерфакс».

По состоянию на 9:46 по московскому времени золото торгуется на отметке $2437,07 за унцию - примерно на 1% дороже, чем в конце прошлой сессии.

*Стоимость золота рассчитана на основе инструментов внебиржевого рынка и контрактов на разницу цен (CFD).