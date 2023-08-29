Экономика

Средняя зарплата псковичей в июне приблизилась к отметке в 50 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций в Псковской области за июнь 2023 года, составила 47 575,8 рубля и по сравнению с июнем 2022 года выросла на 12,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В июне 2023 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 97,7%, работников образования – 120,3% (в июне 2022 года – 100,1% и 118,3% соответственно).

Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-май 2023 года, по оценке, составила 41 690 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,2%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 6,9%.