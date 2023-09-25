Экономика

Cпрос компаний на самозанятых вырос на 26%

Российские компании начали охотнее нанимать самозанятых в 2023 году — спрос на них вырос на четверть. Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru и YouDo.

Если в 2022-м порядка 11 тысяч работодателей создали хотя бы одну вакансию на hh.ru с упоминаем этой категории, то в этом году их было уже более 14 тысяч, пишут «Известия».

Около 61% опрошенных самозанятых заявили, что их доходы существенно выросли по сравнению с прошлым годом.

С появлением налога на профессиональный доход у многих работодателей возник соблазн сократить свои издержки, заявил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. Практика показывает, что именно из-за нежелания платить страховые отчисления, которые сегодня составляют почти треть от размера зарплаты, компании стремятся сотрудничать с работающими на себя, пояснил он.

При этом ФНС заявляла, что доля организаций, попадающих в «группу риска» из-за возможного использованием незаконной схемы при трудоустройстве самозанятых, ежегодно снижается.

Многие компании привлекают работающих на себя для сезонных задач в условиях дефицита кадров. Спрос на самозанятых какое-то время еще будет продолжаться, уверен Агван Микаелян из FinExpeertiza.

Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в 2019 году. Эксперимент о введении НПД будет действовать до 2028-го.