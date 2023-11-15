Экономика

Россияне с долгом свыше 500 тысяч рублей стали активно заявлять о банкротстве

В период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек, сообщил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

По его словам, среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5, пишут «Известия».

Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре, пояснил он. С 3 ноября сумму долга для списания расширили до 25 тысяч — 1 млн рублей, а также допустили к процедуре пенсионеров и другие категории граждан.

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Сейчас на должников, которые недавно подпали под критерии этого механизма, приходится каждое второе дело (230) из общего числа открытых с начала месяца, отметил Алексей Юхнин. Так, в период с 3 по 14-е число возбуждено 180 процедур в отношении граждан с обязательствами более полумиллиона рублей, пять — менее 50 тысяч.

В то же время 45 процедур начаты в отношении лиц, получающих пенсии и соцпособия, а также тех, у кого исполнительное производство длится более семи лет, добавил глава Федресурса.

По данным Федресурса, с момента запуска внесудебного банкротства — сентября 2020 года по 14 ноября этого года — процедуру прошли 23 тысяч человек с суммой долга 7,95 млрд рублей. На сегодня из них полностью завершены дела 17 тысяч, гражданам списаны долги в сумме 5,88 млрд

В банках ожидают, что в 2024-м тренд на рост числа банкротств без суда будет только набирать обороты. Впрочем, некоторые игроки уже видят резкий рост.